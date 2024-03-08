Blizzard объявили о начале бета-тестирования World of Warcraft: Cataclysm Classic, запуск которого состоится в этом году. Попасть на тестрирование можно только по приглашению, для этого вам потребуется оформить заявку на официльном сайте игры.
Бета-тестирование Cataclysm Classic уже началось
Cataclysm Classic теперь находится в стадии закрытого бета-тестирования. Еще не поздно разжечь огонь и поучаствовать в становлении новой эры на Азероте, если вы зарегистрируетесь на участие в бета-версии World of Warcraft: Cataclysm Classic до выхода его на сервера в 2024 году.
Из огня разрушения рождается новый Азерот. После принесшего катаклизмы вторжения Смертокрыла Разрушителя, который оставил гнойную рану на теле Азерота, герои вновь призваны встретиться с полностью обновленным Азеротом и защитить его от полного опустошения.
Игроки смогут вновь пройти это знаковое дополнениями с новыми приятными улучшениями, включая ускоренный выпуск контента, улучшенный процесс получения уровней, расширенный интерфейс коллекций и многое другое!
Доступ к Cataclysm Classic будет предоставляться при наличии подписки на World of Warcraft или игрового времени. Тех, кто приобретет расширение до пылающего эпического комплекта, ждет множество преимуществ: мгновенное повышение уровня персонажа до 80-го, средство передвижения в стиле Рагнароса, питомец Гневиончик и многое другое!
"Катаклизм - Классика", это звучит как "Чёрное = Белое." Оксюморон какой-то.
С Катаклизмой классика как-раз, в своё время, и закончилась, а все начали вспоминать старое доброе "как было раньше".
Два Thistle Tea этому путнику, тоже передёрнуло.
Мертвая игра.
Это сюр, продавать одно и тоже по кругу.
Актуал испорчен руководством, повесткой, игру как будто делают для детей.
В игру заносят деньги? заносят... так почему бы и нет? Современная близзард прекрасно осознает тот факт, что они не в силах повторить успех прежней команты. Так почему бы просто не танцевать на костях и не выжимать из этого бабки?
Тут тоже все очевидно: Взрослые не так много тратят времени на игры и больее трезво относятся к расходам своих денег. А вот подростающее поколениее нет... взял кредитку родителей и купил себе скинчик или подписку.
У меня нет статистика возраста игроков, я говорю по факту относительно себя взрослого человека
игра всегда была для детей, с рейтингом 12+, просто кто то вырос и хочет чтобы игра в которую играют миллионы резко стала такой какой хочет именно он. Игра далеко не мертва, онлайн большой как в актуале так и в новом сезоне открытий, мертвый как раз всеми "любимый" лич, которого только в рф и любят. Надоело играть? не ной, просто игра больше не для тебя, ты вырос но остался на том же месте, а игра нет.
из личного опыта игры на офе - в гильдиях встречал максимум 1-2 малолетки, а основная масса это люди 20-40 лет. Да, дети больше катают в игры, но им ВоВ уже мало интересен, они больше в сессионках сидят, если про мультиплеер говорить.
Никто ее по кругу не продает, все классически сервера доступны по подписки, то есть если играешь в актуал, то можешь спокойно и в классику играть, без доп платы, нет такого что нужно аддоны покупать как на актуал
Классная схема, а потом что классика классики и все аддоны по новой