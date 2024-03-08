Blizzard объявили о начале бета-тестирования World of Warcraft: Cataclysm Classic, запуск которого состоится в этом году. Попасть на тестрирование можно только по приглашению, для этого вам потребуется оформить заявку на официльном сайте игры.

Бета-тестирование Cataclysm Classic уже началось



Cataclysm Classic теперь находится в стадии закрытого бета-тестирования. Еще не поздно разжечь огонь и поучаствовать в становлении новой эры на Азероте, если вы зарегистрируетесь на участие в бета-версии World of Warcraft: Cataclysm Classic до выхода его на сервера в 2024 году.

Из огня разрушения рождается новый Азерот. После принесшего катаклизмы вторжения Смертокрыла Разрушителя, который оставил гнойную рану на теле Азерота, герои вновь призваны встретиться с полностью обновленным Азеротом и защитить его от полного опустошения.

Игроки смогут вновь пройти это знаковое дополнениями с новыми приятными улучшениями, включая ускоренный выпуск контента, улучшенный процесс получения уровней, расширенный интерфейс коллекций и многое другое!



Доступ к Cataclysm Classic будет предоставляться при наличии подписки на World of Warcraft или игрового времени. Тех, кто приобретет расширение до пылающего эпического комплекта, ждет множество преимуществ: мгновенное повышение уровня персонажа до 80-го, средство передвижения в стиле Рагнароса, питомец Гневиончик и многое другое!