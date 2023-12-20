Blizzard открыли прием заявок на участие в бета-тестировании World of Warcraft: Cataclysm Classic

Разработчики World of Warcraft опубликовали новость на официальном сайте игры, где обьявили о начале приема заявок на участие в бета-тестировании Cataclysm Classic, выход которого состоится в 2024 году.
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Разожгите огонь пораньше, записавшись на бета-тестирование World of Warcraft: Cataclysm Classic до того, как выход этого дополнения состоится в 2024 году! Зарегистрируйтесь сейчас!
Из огня разрушения восстает новый Азерот. После катаклизмического вторжения Смертокрыла Разрушителя, оставившего гнойную рану на всем Азероте, герои вновь призваны встретиться с полностью обновленным Азеротом и защитить его от окончательного опустошения. Игроки смогут вновь пройти это знаковое дополнение с новыми улучшениями, включая ускоренный выпуск контента, усовершенствованную прокачку, расширенный интерфейс коллекций и многие другие!
Доступ к Cataclysm Classic будет предоставлен при наличии подписки на World of Warcraft или игрового времени. Тех, кто решится на расширение "Пылающего эпического комплекта", ждет множество преимуществ: мгновенное повышение уровня персонажа до 80, средство передвижения в стиле Рагнароса, питомец Гневиончик и многое другое!