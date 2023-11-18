Blizzard вводят ограничения на покупку жетонов в World of Warcraft

C 21 ноября разработчики World of Warcraft введут ограничения на покупку жетонов - теперь те игроки, которые начиная с 2017 года ни разу не оплачивали за реальные деньгихи хотя бы 30 дней игрового времени, лишатся возможности покупать жетоны на аукционе или во внутриигровом магазине.

Ограничения на приобретение Жетона WoW – ноябрь 2023 г.



Для сохранения целостности игры и обеспечения игрокам более стабильного рынка жетонов, с выходом обновления для World of Warcraft во вторник, 21 ноября, мы включим следующее ограничение в этом регионе:

Игрокам больше не разрешается приобретать Жетоны WoW на аукционе или во внутриигровом магазине за золото, если они не тратили реальные деньги на покупку и активацию не менее 30 дней игрового времени ("Лицензия с ограниченным временем") с 2017 года.

Это не повлияет на активацию уже существующих Жетонов WoW, однако игровое время, предоставленное в результате активации Жетона WoW, не будет засчитываться как условие для возможности приобретения Жетона WoW за золото.



После 21 ноября 2023 года игроку, у которого отсутствует возможность приобретения Жетона WoW за золото в игре, сначала потребуется приобрести и активировать не менее 30 дней игрового времени за реальные деньги. Это можно сделать на любой учетной записи World of Warcraft в пределах учетной записи Battle.net, чтобы получить право на приобретение.