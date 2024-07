Большие изменения в WoW. Blizzard ослабит бессмертные танки

Blizzard ослабляет танки в World of Warcraft: The War Within. Создатели WoW раскрыли изменения, которые войдут в популярную MMORPG. Подробности можно найти в сообщении комьюнити-менеджера Рэнди «Kaivax» Джордана.

Орды бессмертных танков

Как мы читаем, в дополнении Dragonflight танки стали слишком устойчивы к повреждениям. Новая система и нововведения последующих сезонов означали, что персонажи, специализирующиеся на получении урона, слишком хорошо справлялись со своей работой. Дошло до того, что даже самый сложный контент в игре не требует специальных классов лечения — по крайней мере, для поддержания танков в живых.

По сути, это противоречит одному из основных принципов MMORPG и делает роль «целителей» гораздо менее важной, чем она должна быть. Более того, как отмечают сами игроки, танк не должен иметь возможности даже попытаться пройти рейд самостоятельно после гибели всей команды, а тем более добиться успеха (когда у босса относительно мало здоровья). Но это не единственная причина.

Blizzard обращает внимание на проблему с балансом так называемой эндшпиль. Самостоятельная жизнь танков усложняет работу создателей. С одной стороны, они должны бросать вызов, чтобы самовосстанавливающиеся танки не упрощали боссов. Но с другой стороны, разработчики не могут преувеличивать с немедленным увеличением получаемого персонажами урона, потому что это привело бы к внезапным, неожиданным смертям.

Танк тот же, но другой

Короче говоря, Blizzard ослабит оба ключевых аспекта танков: устойчивость к урону и самоисцеление. Было отмечено, что необходимо будет поддерживать баланс, придерживаясь трех ключевых принципов:

танк должен получать больше урона, но умирать не намного чаще, чем раньше (т.е. «постоянный урон» будет выше, но персонажи не будут менее устойчивы к внезапному увеличению урона);

у танка должна быть возможность справляться с угрозами и лечить себя в случае необходимости, но не слишком полагаться на постоянные лечебные эффекты;

Лечебные классы не будут вынуждены фокусироваться только на танках;

и наконец - суть игры за танка останется прежней, т.е. текущая тактика по-прежнему должна быть эффективной.

В следующей записи Джордан представил конкретные изменения, начиная с «Удара смерти», так что он больше не был настолько эффективным, что получение урона фактически исцеляло героя. Полное расписание можно найти на официальном форуме Blizzard.

Идея хорошая(?), а как реализация?

Не все игроки были убеждены, что «бессмертие» танков было проблемой, но даже те, кто согласен с философией Blizzard (а это, по сути, большинство фанатов), не уверены, воплотятся ли в остальном благие намерения создателей в хорошие изменения. По мнению многих, это ослабление будет сопровождаться изменениями в некоторых механиках рейдов (в основном тех, которые внесены в ответ на живучесть танков).

Что касается конкретных изменений, то здесь, пожалуй, писать нечего, потому что – как это обычно бывает – пока у игроков крайне разные мнения по поводу общей идеи, не говоря уже об отдельных ослаблениях. Достаточно сказать, что можно найти как пользователей Интернета, предсказывающих конец нынешним «билдам» Рыцаря Смерти, так и тех, кто считает, что «нерф» Удара Смерти мало что меняет на практике.

Разумеется, разработчики просят игроков оставить отзыв, как только фанаты получат возможность протестировать эти изменения. Будем надеяться, что это действительно приведет к успешному восстановлению танков.

World of Warcraft: The War Within выйдет 26 августа.