Для World of Warcraft вышел полезный аддон, позволяющий делать заметки о других игроках

За десятилетия существования World of Warcraft для игры вышло множество хороших сторонних аддонов от пользователей и похоже что в списке "мастхевов" пополнение: для игры вышел аддон "I remember you"
Аддон удивляет своей простотой, но в тоже время приносит игрокам много пользы: он позволяет быстро и удобно оставлять себе заметки о других игроках. Благодаря этому, например, игрок сможет избежать повторного рейда с недобросовестным игроком, который вышел в прошлый раз из игры в самый неподходящий момент. Или оставить напоминание о каком-то событии, которые вы делали вместе с игроком. В случае если ваши пути снова пересекутся, то аддон автоматически напомнит вам о предыдущей оставленной заметке.
Создатель мода, Bettiold, подтвердил, что планирует и дальше улучшать свой аддон. Вполне возможно, что когда-нибудь его функционал позволит просматривать и чужие заметки об игроке, что даст возможность заранее избежать игры с неприятным человеком при наличии множества негативных "отзывов" о нем.
Ну наконец-то записнушку прислюнявили, а то я всех бы не упомнил