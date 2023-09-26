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об игре
World of Warcraft 21.11.2004
8.3 3 002 оценки

Креативным директором вселенной Warcraft стал Крис Метцен

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butcher69
Новости

Blizzard объявила, что Крис Метцен, вернувшийся в компанию в декабре прошлого года в качестве консультанта, теперь занимает должность исполнительного творческого директора вселенной Warcraft.

Представители компании сообщили, что в настоящее время Метцен активно участвует в содействии разработчикам World of Warcraft в создании "новых приключений следующего уровня". Вероятно, это касается дополнений для MMORPG, хотя также возможны и другие проекты.

Метцен расскажет о планах своей команды на предстоящем фестивале BlizzCon, который стартует 3 ноября. Важно отметить, что в этом году BlizzCon будет проводиться очно впервые за несколько лет.

Пока что подробности программы фестиваля BlizzCon остаются под секретом.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
DangerousDomenic

супер новость. надеюсь на него не "повлияет" внутренняя политика компании

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Eclair_93

Поздно уже..

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