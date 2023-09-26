Креативным директором вселенной Warcraft стал Крис Метцен

Blizzard объявила, что Крис Метцен, вернувшийся в компанию в декабре прошлого года в качестве консультанта, теперь занимает должность исполнительного творческого директора вселенной Warcraft.
Представители компании сообщили, что в настоящее время Метцен активно участвует в содействии разработчикам World of Warcraft в создании "новых приключений следующего уровня". Вероятно, это касается дополнений для MMORPG, хотя также возможны и другие проекты.
Метцен расскажет о планах своей команды на предстоящем фестивале BlizzCon, который стартует 3 ноября. Важно отметить, что в этом году BlizzCon будет проводиться очно впервые за несколько лет.
Пока что подробности программы фестиваля BlizzCon остаются под секретом.
супер новость. надеюсь на него не "повлияет" внутренняя политика компании
Поздно уже..