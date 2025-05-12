ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 268 оценок

Разработчики World of Warcraft анонсировали Legion Remix

Solstice Solstice

Blizzard официально представила Legion Remix — событие с контентом из дополнения Legion, включая подземелья Mythic+ и новую механику Shattered Timeline. Дата релиза пока не объявлена, но запуск ожидается в конце 2025 или в начале 2026 года.

Как и в Mists of Pandaria Remix, игрокам предстоит пройти знакомый контент с новыми механиками и сложностями. В Shattered Timeline мир игры покажут «в ещё более плачевном состоянии», а усиленные характеристики позволят превзойти рекорды сложности в Mythic+.

Подробности обещают раскрыть позже, но судя по дорожной карте, событие стартует ближе к зиме.

Источник  
11
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
The God Delusion

что ? а дренор ? ЧТООО . Ну ладно хотя бы пандарию жду)

1
Mattenheim

один из моих любимых аддонов

Alex Row

огонь- самый любимый аддон с необычными условиями