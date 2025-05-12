Разработчики World of Warcraft анонсировали Legion Remix

Blizzard официально представила Legion Remix — событие с контентом из дополнения Legion, включая подземелья Mythic+ и новую механику Shattered Timeline. Дата релиза пока не объявлена, но запуск ожидается в конце 2025 или в начале 2026 года.

Как и в Mists of Pandaria Remix, игрокам предстоит пройти знакомый контент с новыми механиками и сложностями. В Shattered Timeline мир игры покажут «в ещё более плачевном состоянии», а усиленные характеристики позволят превзойти рекорды сложности в Mythic+.

Подробности обещают раскрыть позже, но судя по дорожной карте, событие стартует ближе к зиме.