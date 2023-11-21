Разработчики World of Warcraft: Classic рассказали о запуске игровых миров "Сезона открытий"

Команда разработчиков классической версии World of Warcraft опубликовала пост на официальном форуме игры, в котором подробнее рассказала о запуске «Сезона открытий», который станет доступен игрокам уже на следующей неделе - 30 ноября.

Чего ждать от игровых миров "Сезона открытий"

Привет всем. Я – Fwoibles, также известный как Том. Я старший продюсер в команде серверов и живых операций World of Warcraft, и я хотел бы рассказать о том, что мы готовим для игровых миров в связи с предстоящим запуском "Сезона открытий".



Возможно, вы заметили, что на запуске "Хардкорного" WoW Classic игровых миров было не так много. Был ли запуск "Хардкора" малозначительным событием? Нет! "Хардкор" продолжает пользоваться популярностью у огромного числа людей, и мы были рады видеть, что много игроков, как новых, так и старых, присоединились к нам, чтобы опробовать WoW Classic в новом захватывающем виде. На любом запуске мы всегда стремились создавать здоровые и долговечные игровые миры, и в обновлении 1.14.4 мы внедрили технологию, которая позволила нам значительно увеличить вместимость одного игрового мира "Эпохи" WoW Classic. Благодаря большей вместимости и меньшему количеству игровых миров мы избавились от необходимости запускать опции миграции персонажей при изменении населения игровых миров.



В "Сезоне открытий" мы собираемся прибегнуть к тому же подходу. Мы запустим несколько игровых миров, способных поддерживать большое количество игроков, чтобы вы могли быть уверены в своем выборе. Обратите внимание: на старте мы будем активно управлять размерами игровых миров, поэтому вы можете наблюдать эпизодические очереди, пока население распределяется, а мы следим за тем, чтобы размеры миров оставались примерно одинаковыми. Если "Сезон открытий" будет пользоваться огромной популярностью (как мы думаем!), мы, конечно, будем готовы запустить дополнительные игровые миры, если это потребуется. Пожалуйста, ждите объявления названий и типов игровых миров в скором™ времени!



Еще одна тема, которая поднимается каждый раз, когда мы говорим о игровых мирах, – баланс фракций на PvP-мирах. Начиная с 2019 года, мы получили много отзывов по этому поводу. Мы слышим вас, и в "Сезоне открытий" собираемся попробовать кое-что новое: игровые миры этого сезона разработаны таким образом, чтобы поддерживать баланс фракций по мере их роста. Да, это наконец случилось!



Однако мы хотим, чтобы вы знали о потенциальной цене такого баланса фракций: если одна из фракций будет значительно доминировать на PvP-мире, существует вполне реальная вероятность того, что выбор фракций на нем может быть временно ограничен. При этом мы стремимся к тому, чтобы "Сезон открытий" проходил весело и гладко, и готовы изменить курс, если это потребуется. Ваши пожелания относительно баланса фракций были услышаны. Это новое для нас направление, и мы с удовольствием его опробуем.



Повторюсь, эта функция будет включена только на PvP-игровых мирах "Сезона открытий". На PvE-игровых мирах вы всегда сможете играть за любую фракцию по своему усмотрению. Мы призываем всех, кто не готов к сложностям и невзгодам PvP, рассмотреть возможность выбора PvE-игрового мира для игры в "Сезоне открытий". Как старый ветеран WoW, могу сказать, что игра на PvP-мире со сбалансированными фракциями может быть обоюдоострым мечом. Здесь вас ждут новые, удивительные и веселые испытания, но также возможны и препятствия, которых вы, вероятно, не ожидаете. Ваши любимые места для фарма могут оказаться не настолько безопасными, как вы привыкли!



Мы думаем, что этот сезон будет очень веселым, а эти изменения помогут игрокам каждого игрового мира получить незабываемые впечатления на всем его протяжении! И мы с нетерпением ждем, когда сможем сделать PvP-игровые миры "Сезона открытий" еще более интересными.