Разработчики World of Warcraft: Dragonflight анонсировали обновление "Семена возрождения"

Разработчики World of Warcraft обьявили о начале работы над следующим крупным обновлением «Семена возрождения» для Dragonflight, выход которого состоится в первом квартале 2024.

В разработке: "Семена возрождения"



Следующее обновление, Dragonflight: Семена возрождения, которое уже находится в разработке, позволит защитникам Драконьих островов открыть для себя потаенную историю Азерота и Драконьих островов в рамках нового публичного события "Архивы Азерота", взмыть на ездовых драконах в небо старых континентов, штурмом взять подземелья Dragonflight вместе с ИИ-компаньонами, завершить новые главы кампании в продолжении эпилогов Драконьих островов и многое другое!



Открытие полетов на драконах во всем мире



Завоюйте небеса Азерота и других земель в седле своего дракона. В обновлении "Семена возрождения" полеты на драконах будут открыты во всех континентах старого мира, где есть возможность летать.



Архивы Азерота



Откройте для себя историю Драконьих островов, познакомьтесь с уникальным списком персонажей, услышьте старинные истории и станьте свидетелем знаковых моментов былых времен. В одиночку или в группе, участвуйте в еженедельном публичном событии в Покое Предателя, где вас ждет множество возможностей для исследования и получения таких наград, как боевые питомцы, средства передвижения и комплекты для трансмогрификации.



Возвращение Гилнеаса



Король Седогрив готов вернуть свое королевство, но Гилнеас далеко не так пуст, как ожидалось. Помогите отвоевать утраченное и вернуть королевство в руки гилнеасцев.



Подземелья с соратниками



Танкуйте, лечите и наносите урон с НИПами-компаньонами, которые присоединятся к вам в ваших приключениях в подземельях. Они будут доступны во всех восьми подземельях Dragonflight на обычном уровне сложности и помогут заменить вам от 1 до 4 игроков. Эти компаньоны позволят игрокам изучать подземелья Dragonflight в своем собственном темпе, открыв возможность экспериментирования и настройки состава своей группы.



Новые опции внешности персонажей



Подойдите к созданию своих персонажей творчески! Тролли, пора идти в салон и менять прическу на выбор из пяти новых расцветок волос. Уникальные опции внешности для дренеев, тирана и созерцателя тьмы чернокнижников уже на подходе. А для любителей коллекционирования появятся достижения на сбор опций внешности.