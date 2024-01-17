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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 057 оценок

Релизный трейлер обновления 10.2.5 "Семена возрождения" для World of Warcraft: Dragonflight

Solstice
Новости

Команда разработчиков World of Warcraft: Dragonflight опубликовала трейлер обновления 10.2.5 «Семена возрождения», которое было установлено на живые сервера 16 января. В трейлере были продемонстрированы основные новинки обновления.

Что ждет игроков в этом обновлении:

  • Новая фракция "Азеротские Архивы", вступив в которую игрокам предстоит выполнят серию заданий по сбору знаний об истории Драконьих островов.
  • Теперь игроки могут летать на ездовых драконах во всех зонах игры (ранее полеты на драконах были доступны лишь в локациях дополнения Dragonflight).
  • Игроков ждет полноценная цепочка заданий "Возвращение Гилнеаса", во время которой игроки помогут королю воргенов Генну Седогриву отвоевать свое королевство обратно.
  • В обновлении появилась довольно необычная новинка – подземелья с соратниками. В этом режиме игроки смогут заручиться поддержкой НИПов-спутников разных ролей для прохождения сюжета в подземельях.
  • Игроки смогут запулочить в свою коллекцию новые облики для чернокнижника, охотника, новую броню для ездовых драконов, новые костюмы, достижения и многое-многое другое.
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