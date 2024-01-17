Релизный трейлер обновления 10.2.5 "Семена возрождения" для World of Warcraft: Dragonflight

Команда разработчиков World of Warcraft: Dragonflight опубликовала трейлер обновления 10.2.5 «Семена возрождения», которое было установлено на живые сервера 16 января. В трейлере были продемонстрированы основные новинки обновления.
Что ждет игроков в этом обновлении:
- Новая фракция "Азеротские Архивы", вступив в которую игрокам предстоит выполнят серию заданий по сбору знаний об истории Драконьих островов.
- Теперь игроки могут летать на ездовых драконах во всех зонах игры (ранее полеты на драконах были доступны лишь в локациях дополнения Dragonflight).
- Игроков ждет полноценная цепочка заданий "Возвращение Гилнеаса", во время которой игроки помогут королю воргенов Генну Седогриву отвоевать свое королевство обратно.
- В обновлении появилась довольно необычная новинка – подземелья с соратниками. В этом режиме игроки смогут заручиться поддержкой НИПов-спутников разных ролей для прохождения сюжета в подземельях.
- Игроки смогут запулочить в свою коллекцию новые облики для чернокнижника, охотника, новую броню для ездовых драконов, новые костюмы, достижения и многое-многое другое.