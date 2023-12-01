Состоялся запуск "Сезона открытий" для World of Warcraft: Classic

Разработчики World of Warcraft: Classic обьявили о запуске серверов "Сезона открытий", который месяц назад был анонсирован на BlizzCon 2023. В новом сезоне игрокам предстоит открыть новые секреты, испытать новые механики знакомых боссов, поучаствовать в пвп-активностях, а также использовать новые умения для их классов.
Какие особенности ждут игроков в этом сезоне:
- Поэтапная прокачка персонажей: на первом этапе, который продлится от 1 до 3 месяцев, игроки смогут прокачать своего персонажа до 25 уровня. На последующих этапах прогресс по уровням будет увеличен до 40, 50 и наконец 60.
- Подземелье "Непроглядная Пучина" было переработано под рейд на 10 человек, в котором игроки смогут испытать новые механики закомых боссов, а также получить новые награды;
- Все рейды и подземелья будут иметь трех-дневное время обновления;
- В различных местах Азерота игроки смогут найти и использовать особые руны, которые добавят дополнительные способности и возможности для их классов. Система поиска рун будет завязана на загадках и поисках в разлычных местах (в том числе и подземельях). На первом этапе игрокам будет доступно 12 рун, из которых 3 на выбор можно будет вставить в нагрудник, перчатки и ступни.
- Разработчики хотят, чтобы "Сезон открытий" подталкивал игроков к исследованию, поэтому их ждет много сюрпризов, о которых разработчики умалчивают.
- Новое пвп-событие для открытого мира в Ясеневом Лесу, в котором игрокам предстоится сражатся не только против игроков противоположной фракции, но и против фракционных боссов.
- Система чести и поля боя доступны с запуском сезона без каких либо ограничений.
- Новые предметы у представителей фракиций, новые рецепты для профессий, новый мировой баф и многое-многое другое...
Напоминаем вам, что ранее разработчики запустили хардкорные сервера World of Warcraft: Classic, которые пользуются большой популярностью среди игроков. Особенность таких серверов заключается в том, что у игрока нет права на ошибку, ведь смерть персонажа означает конец игры.
Походу не поиграть... все сервера забиты ;(
Ох, и близы, не чему ни учатся.