Трейлер фанатского ИИ-фильма "Артас"

Пользователь YouTube под ником Imagination Cafe предствил трейлер проекта по искусственному интеллекту под названием "Артас". С помощью разлычных нейроситей он намерен снять целый фильм, в котором будет расказана драматическая история принца Артаса Менетила на пути к становлению Королем-личом и его дальнейшему падению.
С гордостью представляю свой самый крупный медиа-проект по искусственному интеллекту на сегодняшний день – трейлер к моему будущему созданному с помощью ИИ фильма "Артас".
Как человек, игравший в World of Warcraft с момента его выхода, а также в обе игры Warcraft III ранее, я всегда надеялся и мечтал, что однажды будет снят фильм о, возможно, самом культовом персонаже вселенной Warcraft – Артасе Менетиле.
Благодаря силе искусственного интеллекта теперь я могу стать на шаг ближе к этой мечте. Я использовал самые последние и лучшие инструменты искусственного интеллекта, в частности Midjourney v6, RunwayML-gen2, Pika 1.0, ElevenLabs, Gigapixel AI, Topaz AI, функции искусственного интеллекта Canva, Adobe Firefly, PixVerse и, конечно же, ChatGPT. Этот проект был не из легких. В процессе создания сцен я сгенерировал более 2000 изображений с помощью Midjourney, и мне пришлось очень творчески подходить к промтам для некоторых персонажей (я смотрю на тебя, Иллидан). Если говорить о числе генераций анимации, то я сбился со счета, но их было очень много.
Идея этого "фильма" заключается в том, чтобы проследить историю Артаса с момента, когда он очистил Стратхольм, и до того, как он стал Королем-личем. Я планирую сделать полноценный фильм или сериал, когда анимация AI будет достаточно развита, чтобы изображать сложные движения вроде боя (сцена сражения Артаса против Иллидана).
На какой нибудь RTX 7000 игру начнут нейронки генерировать по запросам
Знаешь я вот слушал какую озвучку нейронка запилила для киберпанка фантом либерти и удивился как она хорошо сделана для НЕЙРОНКИ так что не удивлюсь если фильмы сериалы и мультфильмы лет через 20 будут только нейронки делать ну либо будет что то гибридное аля нейронка нарисовала человек отредактировал.
Ниочём.
На данный момент реальный толк/польза для простых смертных что может делать ИИ это создавать озвучку в играх на понятном для любой нации языке вот это реал супер.Да пусть ещё не всё так гладко но всё же.Всё остальное ну такое себе.ИИ ещё развиваться и развиваться оёёй сколько..
Эх, в нулевых(на крайняк в десятых) сняли бы трилогию по Варкрафту, чтоб что-то вроде Властелина Колец, мечтаааа...
А сейчас наверно уже опасно... если только нейронками, чтоб актёры не испоганили
Уже пробовали снять по Варкрафту) Не вкатило)
Если фанаты получат возможность создавать такие проекты, то куча сценаристов отойдёт в прошлое за ненадобностью. В последнее время они кроме шлака мало что снимают.
Если кому-то лень смотреть - визуал трейлера на 90% состоит из наездов каперы на лица рандомных персонажей, которые КРААААААААААААЙНЕ отдалённо напоминают Артаса. Остальное - такие же наезды, которые в той же степени НЕ напоминают ничего похожего на Азерот. Вот звук (озвучка в смысле) интригует конечно, но не более.
Блин роль прям для Кевила
Я думал, что близзфаги проно только по овервотчу анимируют.