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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 068 оценок

Трейлер фанатского ИИ-фильма "Артас"

Solstice
Новости

Пользователь YouTube под ником Imagination Cafe предствил трейлер проекта по искусственному интеллекту под названием "Артас". С помощью разлычных нейроситей он намерен снять целый фильм, в котором будет расказана драматическая история принца Артаса Менетила на пути к становлению Королем-личом и его дальнейшему падению.

С гордостью представляю свой самый крупный медиа-проект по искусственному интеллекту на сегодняшний день – трейлер к моему будущему созданному с помощью ИИ фильма "Артас".

Как человек, игравший в World of Warcraft с момента его выхода, а также в обе игры Warcraft III ранее, я всегда надеялся и мечтал, что однажды будет снят фильм о, возможно, самом культовом персонаже вселенной Warcraft – Артасе Менетиле.

Благодаря силе искусственного интеллекта теперь я могу стать на шаг ближе к этой мечте. Я использовал самые последние и лучшие инструменты искусственного интеллекта, в частности Midjourney v6, RunwayML-gen2, Pika 1.0, ElevenLabs, Gigapixel AI, Topaz AI, функции искусственного интеллекта Canva, Adobe Firefly, PixVerse и, конечно же, ChatGPT. Этот проект был не из легких. В процессе создания сцен я сгенерировал более 2000 изображений с помощью Midjourney, и мне пришлось очень творчески подходить к промтам для некоторых персонажей (я смотрю на тебя, Иллидан). Если говорить о числе генераций анимации, то я сбился со счета, но их было очень много.

Идея этого "фильма" заключается в том, чтобы проследить историю Артаса с момента, когда он очистил Стратхольм, и до того, как он стал Королем-личем. Я планирую сделать полноценный фильм или сериал, когда анимация AI будет достаточно развита, чтобы изображать сложные движения вроде боя (сцена сражения Артаса против Иллидана).
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Комментарии: 9
Ваш комментарий
MythicalTiernan

На какой нибудь RTX 7000 игру начнут нейронки генерировать по запросам

3
Kitocun

Знаешь я вот слушал какую озвучку нейронка запилила для киберпанка фантом либерти и удивился как она хорошо сделана для НЕЙРОНКИ так что не удивлюсь если фильмы сериалы и мультфильмы лет через 20 будут только нейронки делать ну либо будет что то гибридное аля нейронка нарисовала человек отредактировал.

0
B e s i k

Ниочём.

На данный момент реальный толк/польза для простых смертных что может делать ИИ это создавать озвучку в играх на понятном для любой нации языке вот это реал супер.Да пусть ещё не всё так гладко но всё же.Всё остальное ну такое себе.ИИ ещё развиваться и развиваться оёёй сколько..

0
ka27

Эх, в нулевых(на крайняк в десятых) сняли бы трилогию по Варкрафту, чтоб что-то вроде Властелина Колец, мечтаааа...

А сейчас наверно уже опасно... если только нейронками, чтоб актёры не испоганили

0
Odesseet

Уже пробовали снять по Варкрафту) Не вкатило)

0
Случайный Игрок

Если фанаты получат возможность создавать такие проекты, то куча сценаристов отойдёт в прошлое за ненадобностью. В последнее время они кроме шлака мало что снимают.

0
Monte_Alucard

Если кому-то лень смотреть - визуал трейлера на 90% состоит из наездов каперы на лица рандомных персонажей, которые КРААААААААААААЙНЕ отдалённо напоминают Артаса. Остальное - такие же наезды, которые в той же степени НЕ напоминают ничего похожего на Азерот. Вот звук (озвучка в смысле) интригует конечно, но не более.

0
Horrifing

Блин роль прям для Кевила

0
rewgerg43252

Я думал, что близзфаги проно только по овервотчу анимируют.

-2