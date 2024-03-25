на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 098 оценок

Третий этап "Сезона открытий" World of Warcraft: Classic начнется 4 апреля

Solstice
Новости

Только что команда разработчиков классической версии World of Warcraft обьявила о том, что третья фаза начнется уже на следующей неделе в четверг - 4 апреля. Авторы выложили ролик с подробностями всех запланированных новинок в этой фазе. Для многих игроков этот анонс стал неожиданностью, поскольку предполагалось, что второй этап продлится чутка дольше.

Основная выжимка из анонса:

  • Максимальный уровень увеличен с 40 до 50;
  • Новый рейд – Храм Атал'Хаккара. В новом рейде игроков ждет 8 боссов, новые предметы, а максимальное количество участников для прохождения было увеличено с 10 до 20;
  • В игру ввели особый классовый квест с наградами, который вы сможете выполнить по достижению 50-го уровня;
  • В игру добавят по две новых руны для каждого класса;
  • Игрокам будет доступна двойная специализация, которую можно будет активировать у дворфа-путешественника;
  • Игроки максимального уровня смогут заново открыть для себя подземелья Глубины Черной горы, Мародон и Зул'Фаррак с полностью новой добычей!
  • Для любителей PvP в игре появятся новые комплекты броны, которые они смогут заполучить на 5, 6 и 7 рангах.
  • Новая фракция "Изумрудные Стражи". В этой фракции игроки смогут приобрести начальный комплект PvP-предметов, который позволит проще начать игру в новой фазе.
  • Максимальный уровень профессий будет повышен до максимально доступного – до 300.

Больше подробностей вы можете узнать из статьи на официальном сайте игры (на английском).

Напоминаем вам, что "Сезон открытий" является своеобразной попыткой разработчиков освежить классический мир игры и таким образом предложить игрокам новой игровой опыт. Первый этап стартовал 30 ноября 2023 года, где игрокам был доступен максимальный 25 уровень, а спустя пару месяцев был запущен второй этап, в котором планка уровня была повышена до 40.

0
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий