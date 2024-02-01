В продаже появился "Сумеречный набор" для World of Warcraft: Dragonflight

Во внутриигровом магазине актуального World of Warcraft появился в продаже декоративный "Сумеречный набор" за $30. За эту цену вы получите транспорт "Сумеречный небесный хищник" и набор декоративных доспехов "Одеяние сумеречной ведьмы".
Сумеречный набор
Приготовьтесь к романтическому свиданию в лунном свете, когда солнце скроется за горизонтом, с набором для трансмогрификации «Одеяние сумеречной ведьмы» и грациозно скользите сквозь полумрак на летающем транспорте «Сумеречный небесный хищник» благодаря этому потрясающему набору.
В «Сумеречный набор» входят:
- летающий транспорт «Сумеречный небесный хищник»
- головной убор сумеречной ведьмы
- наплечники сумеречной ведьмы
- рубашка сумеречной ведьмы
- кушак сумеречной ведьмы
- юбка сумеречной ведьмы
- сапоги сумеречной ведьмы
- перчатки сумеречной ведьмы
«Сумеречный набор» будет доступен в магазине Battle.net® в течение ограниченного времени*. Предметы из «Сумеречного набора» могут в будущем появиться в торговой лавке, но не раньше, чем через три месяца после того, как он исчезнет из магазина.
* Предметы из «Сумеречного набора» покинут магазин Battle.net® на неопределенный срок 29 февраля 2024 г.