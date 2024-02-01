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World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 068 оценок

В продаже появился "Сумеречный набор" для World of Warcraft: Dragonflight

Solstice
Новости

Во внутриигровом магазине актуального World of Warcraft появился в продаже декоративный "Сумеречный набор" за $30. За эту цену вы получите транспорт "Сумеречный небесный хищник" и набор декоративных доспехов "Одеяние сумеречной ведьмы".

Сумеречный набор

Приготовьтесь к романтическому свиданию в лунном свете, когда солнце скроется за горизонтом, с набором для трансмогрификации «Одеяние сумеречной ведьмы» и грациозно скользите сквозь полумрак на летающем транспорте «Сумеречный небесный хищник» благодаря этому потрясающему набору.

В «Сумеречный набор» входят:

  • летающий транспорт «Сумеречный небесный хищник»
  • головной убор сумеречной ведьмы
  • наплечники сумеречной ведьмы
  • рубашка сумеречной ведьмы
  • кушак сумеречной ведьмы
  • юбка сумеречной ведьмы
  • сапоги сумеречной ведьмы
  • перчатки сумеречной ведьмы

«Сумеречный набор» будет доступен в магазине Battle.net® в течение ограниченного времени*. Предметы из «Сумеречного набора» могут в будущем появиться в торговой лавке, но не раньше, чем через три месяца после того, как он исчезнет из магазина.

* Предметы из «Сумеречного набора» покинут магазин Battle.net® на неопределенный срок 29 февраля 2024 г.

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