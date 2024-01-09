на главную
об игре
World of Warcraft 21.11.2004
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, MMO, Фэнтези
8.3 3 056 оценок

Второй этап "Сезона открытий" World of Warcraft: Classic начнется 8 февраля

Solstice
Новости

Команда разработчиков классической версии World of Warcraft объявили о том, что 2-й этап "Сезона открытий" начнется 8 февраля. Об этом разработчики рассказали в заметке, которую опубликовали на официальном сайте игры.

Во втором этапе игроков ждет повышение максимального уровня до 40, новые руны, новый рейд Гномреган, новое PvP-событие в Тернистой Долине, новые награды, секреты и прочие новшества. Больше информации разработчики планируют раскрыть ближе к запуску второго этапа.

Сделайте пометку в календаре: 2 этап "Сезона открытий" WoW Classic начнется 8 февраля

Приготовьтесь ко 2 этапу "Сезона открытий" WoW Classic, в рамках которого приключения позволят вам повысить свой уровень с 25 до 40, наградят дополнительными очками талантов вплоть до 31, бросят вызов в новом рейдовом подземелье – Гномрегане, позволят отыскать новые руны и способности и многое другое!

Напомнинаем вам о том, что первый этап "Сезона открытий" был запущен в ноябре прошедшего года - 30 ноября.

-2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий