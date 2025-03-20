Bugbear выпустила трейлер к старту Wreckfest 2 в раннем доступе

Bugbear Entertainment представили релизный трейлер к выходу Wreckfest 2 в раннем доступе Steam, которая принесёт с собой новый уровень разрушения автомобилей, более гладкую графику, улучшенную физику и массу новых функций, которые подстегнут вашего внутреннего автолюбителя.
Как и её предшественница, Wreckfest 2 будет продолжать развиваться в течение раннего доступа, регулярно пополняемая новым контентом и функциями.
Wreckfest 2 отличается еще более высокой точностью столкновений, более сложной симуляцией повреждения компонентов и множеством других улучшений по всем направлениям. Приготовьтесь стать свидетелем абсолютно лучшего в своем классе разрушения автомобилей и поистине эпических моментов хаоса, все с фирменным управлением автомобиля из Wreckfest.
Опять хитрожопые разработчики в типа сраннем доступе лет 5 доить будут игрульку эту
Какой-то обман покупателей, видео рекламирует игру как бодрые гонки на выживание, а на самом деле это симулятор в котором нужно избегать аварий, потому что на повреждённой машине сложно победить.
Я в первую часть пытался играть как в аркаду, но потом понял в неё нужно играть как в DiRT Rally...
Всё как в жизни
К сожалению, графика никак в жизни
Что-то ты странно всё описал. Избегать аварий это часть выживания. Если ты будешь лупить другие тачки, то это уже не гонка на выживание, а раздолбайство без инстинкта самосохранения)
Возьми тяжелый грузовик, обвешай его бамперами и постарайся сделать так что бы к последнему кругу на ходу остался только ты.
Чисто технически, можно из CARMAGEDDON взять и добавить Кнопку Восстановления Машины.
Это бы помогло избавить игру от этой проблемы.
Такую деформацию тачек -в гта6 бы... Чтобы страх был носиться на скоростях...
Кто-то крикнет конечно "Так тебя там менты за 2 минуты в куб склеят и колёса сорвут"... Ну..хз, хз... Так то у ментов такие же риски... просто им интеллект сделать соответсвующий такой физике и реализму.
Такую реалистичность от рокстара, ага, дождешься, они после GTA IV к физике машин вообще боятся притрагиваться, они пририсуют везде где можно пи сюны снова и радуйся этому :D
Насколько я заметил по трейлеру GTA 6, в графику они не сильно вложились (она +/- такая же как в 5-й части, типо что бы снова на любом ведре работала, что бы побольше бабок настричь), так что вряд ли что-то выдающееся и в плане физики нас ждет там.
А выглядит круто! в стиме показывает 2ч до выхода,если выложат,надо будет заценить) ну или гуманный ценник будет если) пока даже и приобрести нельзя
Цена 12$ для меня.
да вот цена появилась 1027руб) вполне) как раз возврат средств на 600р вернулись) можно взять) попробовать,главное чтобы не забросили )) думаю не должны)
Эти своё детище не бросают, всегда до конца доводят.
Первую купил, т.к думал что это будет так же весело как FlatOut. Но игра оказалась очень скучной и однообразной, просто покатушки по кругу... так и забросил. В трейлере не увидел ничего нового.
Вреккфест неплох, но им бы вернуть концепцию флэтаута, а именно драйвовые гонки под забойный музон
весьма не плохо
прекрасна на утреннея заря.
Качество трейлера конечно 10 пикселей из 10 )))
Водителю анимировали руки и за это 1000р - получите и распишитесь.
За 1200 рублей это хорошая покупка.
нахрен подробностей, где можно скачать или купить)
купить стим 1к руб , скачать на русторке выложили)
Купи полуфабрикат с чувством что тебя нае-ли
От первой игры ожидал, что ею заинтересуются многие, наклепают кучу тачек из реальных в мастерской, мы все их себе наставим и будем кататься с друзьями, но увы, пару модов вышло и на этом все...
Еще и эти разрабы-дурачки, сделали такой сетевой режим, что хер пойми как его вообще с друзьями запускать, даже другу приглашение нельзя отправить что бы присоединился к сеансу, создаю хоста, он меня не видит, создает он, я его не вижу в поиске, хотя игра связана с мастерской стим, вроде как проблем с интеграцией быть не должно... Промудохались пару часов, так и не нашли друг друга в сети, после чего я вернул бабки. Если в этой части будет так же, то это фиаско однозначно.