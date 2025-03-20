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Wreckfest 2 20.03.2025
Экшен, Гонки, Автомобили
8.2 50 оценок

Bugbear выпустила трейлер к старту Wreckfest 2 в раннем доступе

monk70 monk70

Bugbear Entertainment представили релизный трейлер к выходу Wreckfest 2 в раннем доступе Steam, которая принесёт с собой новый уровень разрушения автомобилей, более гладкую графику, улучшенную физику и массу новых функций, которые подстегнут вашего внутреннего автолюбителя.

Как и её предшественница, Wreckfest 2 будет продолжать развиваться в течение раннего доступа, регулярно пополняемая новым контентом и функциями.

Wreckfest 2 отличается еще более высокой точностью столкновений, более сложной симуляцией повреждения компонентов и множеством других улучшений по всем направлениям. Приготовьтесь стать свидетелем абсолютно лучшего в своем классе разрушения автомобилей и поистине эпических моментов хаоса, все с фирменным управлением автомобиля из Wreckfest.

52
24
Комментарии: 24
Ваш комментарий
Maksikrus

Опять хитрожопые разработчики в типа сраннем доступе лет 5 доить будут игрульку эту

4
Pavel Rally

Какой-то обман покупателей, видео рекламирует игру как бодрые гонки на выживание, а на самом деле это симулятор в котором нужно избегать аварий, потому что на повреждённой машине сложно победить.

Я в первую часть пытался играть как в аркаду, но потом понял в неё нужно играть как в DiRT Rally...

3
Karakytik

Всё как в жизни

4
Light of Tfuth Karakytik

К сожалению, графика никак в жизни

2
JustA_NiceGuy

Что-то ты странно всё описал. Избегать аварий это часть выживания. Если ты будешь лупить другие тачки, то это уже не гонка на выживание, а раздолбайство без инстинкта самосохранения)

5
PeakyEben

Возьми тяжелый грузовик, обвешай его бамперами и постарайся сделать так что бы к последнему кругу на ходу остался только ты.

5
ZNGRU

Чисто технически, можно из CARMAGEDDON взять и добавить Кнопку Восстановления Машины.
Это бы помогло избавить игру от этой проблемы.

0
CT3H

Такую деформацию тачек -в гта6 бы... Чтобы страх был носиться на скоростях...

Кто-то крикнет конечно "Так тебя там менты за 2 минуты в куб склеят и колёса сорвут"... Ну..хз, хз... Так то у ментов такие же риски... просто им интеллект сделать соответсвующий такой физике и реализму.

3
Unmuted

Такую реалистичность от рокстара, ага, дождешься, они после GTA IV к физике машин вообще боятся притрагиваться, они пририсуют везде где можно пи сюны снова и радуйся этому :D
Насколько я заметил по трейлеру GTA 6, в графику они не сильно вложились (она +/- такая же как в 5-й части, типо что бы снова на любом ведре работала, что бы побольше бабок настричь), так что вряд ли что-то выдающееся и в плане физики нас ждет там.

0
Abramski90

А выглядит круто! в стиме показывает 2ч до выхода,если выложат,надо будет заценить) ну или гуманный ценник будет если) пока даже и приобрести нельзя

2
JustA_NiceGuy

Цена 12$ для меня.

0
Abramski90 JustA_NiceGuy

да вот цена появилась 1027руб) вполне) как раз возврат средств на 600р вернулись) можно взять) попробовать,главное чтобы не забросили )) думаю не должны)

2
JustA_NiceGuy Abramski90

Эти своё детище не бросают, всегда до конца доводят.

2
Kolyambus

Первую купил, т.к думал что это будет так же весело как FlatOut. Но игра оказалась очень скучной и однообразной, просто покатушки по кругу... так и забросил. В трейлере не увидел ничего нового.

2
VioletLysandrias

Вреккфест неплох, но им бы вернуть концепцию флэтаута, а именно драйвовые гонки под забойный музон

2
WerGC

весьма не плохо

0
Jomei_2

прекрасна на утреннея заря.

0
TriManul

Качество трейлера конечно 10 пикселей из 10 )))

0
St_PivPav

Водителю анимировали руки и за это 1000р - получите и распишитесь.

0
ZNGRU

За 1200 рублей это хорошая покупка.

0
B-82

нахрен подробностей, где можно скачать или купить)

-1
Abramski90

купить стим 1к руб , скачать на русторке выложили)

0
Maksikrus

Купи полуфабрикат с чувством что тебя нае-ли

0
Unmuted

От первой игры ожидал, что ею заинтересуются многие, наклепают кучу тачек из реальных в мастерской, мы все их себе наставим и будем кататься с друзьями, но увы, пару модов вышло и на этом все...
Еще и эти разрабы-дурачки, сделали такой сетевой режим, что хер пойми как его вообще с друзьями запускать, даже другу приглашение нельзя отправить что бы присоединился к сеансу, создаю хоста, он меня не видит, создает он, я его не вижу в поиске, хотя игра связана с мастерской стим, вроде как проблем с интеграцией быть не должно... Промудохались пару часов, так и не нашли друг друга в сети, после чего я вернул бабки. Если в этой части будет так же, то это фиаско однозначно.

-1