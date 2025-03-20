Bugbear выпустила трейлер к старту Wreckfest 2 в раннем доступе

Bugbear Entertainment представили релизный трейлер к выходу Wreckfest 2 в раннем доступе Steam, которая принесёт с собой новый уровень разрушения автомобилей, более гладкую графику, улучшенную физику и массу новых функций, которые подстегнут вашего внутреннего автолюбителя.

Как и её предшественница, Wreckfest 2 будет продолжать развиваться в течение раннего доступа, регулярно пополняемая новым контентом и функциями.

Wreckfest 2 отличается еще более высокой точностью столкновений, более сложной симуляцией повреждения компонентов и множеством других улучшений по всем направлениям. Приготовьтесь стать свидетелем абсолютно лучшего в своем классе разрушения автомобилей и поистине эпических моментов хаоса, все с фирменным управлением автомобиля из Wreckfest.