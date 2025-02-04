Wreckfest 2 выйдет в раннем доступе 20 марта 2025 года

Bugbear официально анонсировала дату выхода Wreckfest 2 в раннем доступе на PC — игра станет доступна в Steam уже 20 марта 2025 года. Разработчики обещают переработанный физический движок, который обеспечит более реалистичные повреждения, интенсивные столкновения и настоящий хаос на трассах.

Игроков ждут скоростные заезды, хаотичные перекрестки, прыжки и свалки, полные хлама. В режиме дерби нет правил — только столкновения, безумие и борьба за финиш. В гонках смогут участвовать до 24 игроков или ИИ-соперники.

Вместо дорогих спорткаров — ржавые, потрепанные машины, которые можно улучшать и превращать в настоящие тараны. Разработчики обещают регулярные обновления с новыми автомобилями и контентом.

Wreckfest 2 будет формироваться с учетом отзывов игроков. Присоединяйтесь к хаосу 20 марта!