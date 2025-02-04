Wreckfest 2 выйдет в раннем доступе 20 марта 2025 года

Bugbear официально анонсировала дату выхода Wreckfest 2 в раннем доступе на PC — игра станет доступна в Steam уже 20 марта 2025 года. Разработчики обещают переработанный физический движок, который обеспечит более реалистичные повреждения, интенсивные столкновения и настоящий хаос на трассах.
Игроков ждут скоростные заезды, хаотичные перекрестки, прыжки и свалки, полные хлама. В режиме дерби нет правил — только столкновения, безумие и борьба за финиш. В гонках смогут участвовать до 24 игроков или ИИ-соперники.
Вместо дорогих спорткаров — ржавые, потрепанные машины, которые можно улучшать и превращать в настоящие тараны. Разработчики обещают регулярные обновления с новыми автомобилями и контентом.
Wreckfest 2 будет формироваться с учетом отзывов игроков. Присоединяйтесь к хаосу 20 марта!
Годно
Передовые графические технологии и физика на уе5. А нет. Можно и самим без всратого уе.
есть маленькая проблема. отсутствие русского языка.
буду надеяться, что будет перевод позже
Это вообще даже проблемой назвать сложно.
Тяжело будет разобраться в такой игре без русского перевода. Реально проблема
для меня-да. что-то еще хочешь знать?
Спасибо. Я уже достаточно про тебя знаю
похоже на flatout 1
На Destruction Derby
Круто!!! Впрочем ничего нового
Первая часть вышла в раннем доступе и весьма длительное время там находилась пока нашелся издатель, но даже так она заработал больше ляма в течении недели после релиза в бете.
И теперь снова этот еб... ранний доступ, после того как бабки уже подняли на первой игре + dlc, что их все уже пропили, сразу выкатить полноценный релиз не могут, это же гонки, а не открытый мир в 3А игре в жанре RPG.