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Wreckfest 2 2026 г.
Экшен, Гонки, Автомобили
8.1 27 оценок

Wreckfest 2 выйдет в раннем доступе 20 марта 2025 года

butcher69
Новости

Bugbear официально анонсировала дату выхода Wreckfest 2 в раннем доступе на PC — игра станет доступна в Steam уже 20 марта 2025 года. Разработчики обещают переработанный физический движок, который обеспечит более реалистичные повреждения, интенсивные столкновения и настоящий хаос на трассах.

Игроков ждут скоростные заезды, хаотичные перекрестки, прыжки и свалки, полные хлама. В режиме дерби нет правил — только столкновения, безумие и борьба за финиш. В гонках смогут участвовать до 24 игроков или ИИ-соперники.

Вместо дорогих спорткаров — ржавые, потрепанные машины, которые можно улучшать и превращать в настоящие тараны. Разработчики обещают регулярные обновления с новыми автомобилями и контентом.

Wreckfest 2 будет формироваться с учетом отзывов игроков. Присоединяйтесь к хаосу 20 марта!

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Лидер 666 Racist

Годно

4
hpi

Передовые графические технологии и физика на уе5. А нет. Можно и самим без всратого уе.

2
ЧГК

есть маленькая проблема. отсутствие русского языка.

буду надеяться, что будет перевод позже

1
hpi

Это вообще даже проблемой назвать сложно.

7
Raiskvorst

Тяжело будет разобраться в такой игре без русского перевода. Реально проблема

-1
ЧГК Raiskvorst

для меня-да. что-то еще хочешь знать?

0
Raiskvorst ЧГК

Спасибо. Я уже достаточно про тебя знаю

0
Рома Валевский

похоже на flatout 1

1
Кот Миша

На Destruction Derby

0
Scorpion_GamePlay

Круто!!! Впрочем ничего нового

0
Unmuted

Первая часть вышла в раннем доступе и весьма длительное время там находилась пока нашелся издатель, но даже так она заработал больше ляма в течении недели после релиза в бете.
И теперь снова этот еб... ранний доступ, после того как бабки уже подняли на первой игре + dlc, что их все уже пропили, сразу выкатить полноценный релиз не могут, это же гонки, а не открытый мир в 3А игре в жанре RPG.

0