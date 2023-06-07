В новом трейлере ролевой игры WrestleQuest разработчики показывают геймплей ©

Во время Guerrilla Collective от 7 июня Skybound Games и студии Mega Cat возвращают нас на виртуальный ринг WrestleQuest, показав видео геймплея, посвященное действиям, которые будут выполняться в этой необычной ролевой игре, вдохновленной от Final Fantasy.

Ролевой опыт, обещанный Mega Cat, обещает показать нам самые зрелищные выступления легенд рестлинга калибра «Мачо» Рэнди Сэвиджа, Андре Гиганта и Джейка «Змея» Робертса.

Игрокам предстоит позаботиться о спасении обитателей идеализированного фэнтезийного измерения, воплощающего в себе все мечты фанатов рестлинга. Все это на фоне пошаговой боевой системы с механикой исследования открытого мира, полной диалогов с несколькими вариантами ответов, побочных миссий и действий по свободному перемещению, которые необходимо выполнить, чтобы раскрыть секреты постоянно развивающегося мира.

WrestleQuest будет доступна с 8 августа на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X | S.