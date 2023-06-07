WrestleQuest 08.08.2023
6.2 13 оценок

В новом трейлере ролевой игры WrestleQuest разработчики показывают геймплей

©
monk70
Новости

Во время Guerrilla Collective от 7 июня Skybound Games и студии Mega Cat возвращают нас на виртуальный ринг WrestleQuest, показав видео геймплея, посвященное действиям, которые будут выполняться в этой необычной ролевой игре, вдохновленной от Final Fantasy.

Ролевой опыт, обещанный Mega Cat, обещает показать нам самые зрелищные выступления легенд рестлинга калибра «Мачо» Рэнди Сэвиджа, Андре Гиганта и Джейка «Змея» Робертса.

Игрокам предстоит позаботиться о спасении обитателей идеализированного фэнтезийного измерения, воплощающего в себе все мечты фанатов рестлинга. Все это на фоне пошаговой боевой системы с механикой исследования открытого мира, полной диалогов с несколькими вариантами ответов, побочных миссий и действий по свободному перемещению, которые необходимо выполнить, чтобы раскрыть секреты постоянно развивающегося мира.

WrestleQuest будет доступна с 8 августа на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X | S.

Трейлеры
0
0
Последние посты по игре WrestleQuest
Ролевая игра про рестлинг WrestleQuest выйдет 8 августа
Ролевая игра про рестлинг WrestleQuest выйдет 8 августа
Релиз ролевой игры про рестлинг WrestleQuest отложен до лета
Релиз ролевой игры про рестлинг WrestleQuest отложен до лета
Новый трейлер ролевой игры про рестлинг WrestleQuest
Новый трейлер ролевой игры про рестлинг WrestleQuest
Комментарии: 0
Ваш комментарий