Мрачный автобаттлер Wretch: Divine Ascent дебютирует на ПК этой осенью

Студии SapStaR Games и Ogopogo объявили дату релиза своего PvP-автобаттлера Wretch: Divine Ascent — игра выйдет на ПК в октябре 2025 года. Проект отличается тёмной фэнтезийной атмосферой и уникальной механикой, где важна комбинация предметов в инвентаре.

Разработчики делятся: «Мы хотели создать жестокий и бесконечно реиграбельный тактический автобаттлер, в котором каждое слияние и атака могут изменить исход боя». В игре важна стратегия и поиск мощных синергий.

Демоверсия уже доступна в Steam с поддержкой английского и японского языков. К тому же студии готовят новую демо-версию к фестивалю Steam Next Fest в октябре, обещая ещё больше возможностей для игроков изучить глубины игры.