Геймеры похвалили разработчиков Wuchang: Fallen Feathers за новый дизайн героини

В индустрии видеоигр вновь прослеживается тренд на создание запоминающихся и визуально привлекательных персонажей. После недавней демонстрации Wuchang: Fallen Feathers стало известно о редизайне главной героини. Решение разработчиков изменить внешность основывалось на успешном примере с Евой из Stellar Blade, дизайн которой получил восторженные отзывы игроков. Положительная еакция геймеров в свою очередь не заставила себя ждать
Согласно мнению игроков, новый облик героини Wuchang: Fallen Feathers выглядит ярче и более харизматично по сравнению с первоначальным вариантом. Многие отметили, что предыдущий дизайн был недостаточно выразительным, тогда как обновленный образ придаёт героине индивидуальность и усиливает её эмоциональное восприятие. При этом авторы Wuchang: Fallen Feathers отмечают, что в игре будет множество разнообразных нарядов, которые позволят подчеркнуть историческую и культурную составляющую сеттинга проекта.
Текущая тенденция в игровой индустрии свидетельствует о том, что разработчики всё чаще обращают внимание на пожелания игроков и готовы создавать не только реалистичных, но и более эстетически привлекательных персонажей.
Разработчики уже заявили, что это просто разные костюмы
Ну тогда збс)))
Лол, это разные костюмы которая глав.героиня может носить. Да, о кастомизации разрабы мало что говорят, но уже был трейлер, где глав. Героиня носила 2 разных костюма.
но и тот что слева все равно круче выглядит.
*Положительная эрекция геймеров в свою очередь не заставила себя ждать.
Так на картинках одинаковая внешка.
(мы же все умеем различать персонажа и его наряд)
Разница только в том, что героиню оголили, выглядит как будто ночью сорвалась куда то с мечом. Харизматичные чем? Лицо как было каменное так и осталось
Ну раньше было модно лгбт и тд, когда героини были шо обезьяны. Теперь модно раздетые куколки)) Когда в моду войдет просто красивая гг в красивом доспехи вот в чем вопрос)
<Многие отметили, что предыдущий дизайн был недостаточно выразительным, тогда как обновленный образ придаёт героине индивидуальность и усиливает её эмоциональное восприятие.> Ну да, тема сисек с жопой раскрыта. Индивидуальность так и хлещет так еще и с одной рукой играть будут :D
у азиатов даже уже мозгов не хватает названия придумать нормальные
а что с названием не так?
вуконг, вучанг + два английский слова через двоеточие. Такой же жанр, похожий стиль и геймплей - азита просто фонтанируют креативностью. Штампуют копии копий копий)
Ну вуконг это царь обезьян, вучанг - город есть такой ну а в данном случае имя ггешки) Как по мне просто решили докопаться )
С таким успехом можно дое...ся до каждой игры.