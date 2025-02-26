Новый трейлер ролевого экшена Wuchang: Fallen Feathers демонстрирует боссов

Китай набирает силу на игровом рынке, анонсировав несколько многообещающих игр. Одним из будущих релизов станет Wuchang: Fallen Feathers, новая китайская RPG, которая обещает предоставить игрокам много экшена.

Недавно появился новый игровой трейлер, представленный во время IGN Fan Fest 2025, в котором представлены некоторые из самых грозных врагов, с которыми игроки столкнутся во время кампании.

Wuchang: Fallen Feathers - это экшен-RPG в стиле Soulslike, действие которого происходит в стране Шу во времена темной и бурной династии Мин, терзаемой воюющими фракциями и таинственной болезнью, которая порождала чудовищных существ.

В роли Учан, опытного пирата-воина, пораженную амнезией, игроки должны ориентироваться в неопределенностях своего таинственного прошлого, пока она страдает от ужасной болезни. Исследуйте глубины Шу, улучшая свой арсенал и овладевая новыми навыками, полученными от павших врагов.