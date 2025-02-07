Новый трейлер Wuchang: Fallen Feathers посвятили сюжету игру

Студии Lenzee и 505 Games представили новый сюжетный трейлер Wuchang: Fallen Feathers — экшен-RPG с мифологическим китайским сеттингом. Игра выйдет в 2025 году на PC, PS5 и Xbox Series X|S, а также будет доступна в Game Pass.

Трейлер знакомит с историей мира, где живут древние крылатые существа — авианцы. Их лидер Дуриал даровал людям знания, позволившие разорвать узы причинности и обрести вечную жизнь. Однако это бессмертие привело к упадку и разобщенности среди авианцев.

Некоторые отказались принять судьбу, и Билинг создал свою фракцию, применяя темные ритуалы, что привело к войне. Дуриал, заручившись божественными силами, нанес смертельный удар Билингу. После битвы он разрушил свою силу, разделил реликвию на пять частей и стал человеком.

Однако история повторяется. Финальный кадр трейлера намекает на новый цикл конфликта и начало великого приключения.