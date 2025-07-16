Разработчики экшена Wuchang: Fallen Feathers представили финальные системные требования

Компания 505 Games и разработчики из Leenzee опубликовали финальные системные требования для своей будущей souls-like экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers.

Wuchang: Fallen Feathers будет использовать Unreal Engine 5, и ПК-геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ/AMD Radeon RX 580. Игра потребует 60 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.

Leenzee рекомендует использовать процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT или INTEL Arc A750.

Как отметили разработчики, эти характеристики ПК указаны с включённым DLSS/FSR. Другими словами, это не характеристики ПК для нативных разрешений. Более того, мы не знаем, на какую частоту кадров и графические настройки они рассчитаны.

Примечательно, что эти характеристики ПК ниже тех, которые разработчики ранее указывали на странице игры в Epic Games Store. Поэтому будет интересно узнать, какие из этих характеристик ПК точнее.

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows10 64bit

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: версии 12

Место на диске: 60 ГБ SSD

Рекомендованные:

ОС: Windows10/11 64bit

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750

DirectX: версии 12

Место на диске: 60 ГБ SSD

Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля на ПК, Xbox Series X/S и PS5, а также будет доступна в Game Pass.