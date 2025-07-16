Разработчики экшена Wuchang: Fallen Feathers представили финальные системные требования

Компания 505 Games и разработчики из Leenzee опубликовали финальные системные требования для своей будущей souls-like экшен-RPG Wuchang: Fallen Feathers.
Wuchang: Fallen Feathers будет использовать Unreal Engine 5, и ПК-геймерам потребуется как минимум процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 5 1600 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ/AMD Radeon RX 580. Игра потребует 60 ГБ свободного места на диске и будет использовать API DX12.
Leenzee рекомендует использовать процессор Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 5 5500 с 16 ГБ оперативной памяти и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070, AMD Radeon RX 5700 XT или INTEL Arc A750.
Как отметили разработчики, эти характеристики ПК указаны с включённым DLSS/FSR. Другими словами, это не характеристики ПК для нативных разрешений. Более того, мы не знаем, на какую частоту кадров и графические настройки они рассчитаны.
Примечательно, что эти характеристики ПК ниже тех, которые разработчики ранее указывали на странице игры в Epic Games Store. Поэтому будет интересно узнать, какие из этих характеристик ПК точнее.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows10 64bit
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 60 ГБ SSD
Рекомендованные:
- ОС: Windows10/11 64bit
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 5500
- Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT / INTEL Arc A750
- DirectX: версии 12
- Место на диске: 60 ГБ SSD
Wuchang: Fallen Feathers выйдет 24 июля на ПК, Xbox Series X/S и PS5, а также будет доступна в Game Pass.
норм на удивления - а то я заманался 3080 везде видеть.
да похер что ты там заманался видеть, если реально игры требуют самый минимум это 4070ти для комфортного гейминга в 1080р и 1440р, но с оговорками
клоуну слово не давали.
Ты йопнулся даун?
Ого, GTX 1060, RTX 2070, 16 RAM. Давно я таких приятных системных требований не видел. Лишь бы они соответствовали действительности
А ты читал сам текст? Это даже не для нативного фуллХД системки:
Да и какой целевой фпс у этих требований? Не понятно. Темнят вобщем разрабы. Я на 98% уверен, что на выходе игры будет очередной вой про отсутствие оптимизации.
А какие кадры ты хочешь увидеть на картах 10хх? 60?
не может быть оптимизации если игра пилится на самом ублюдском и питарском УЕ5
Главное,что бы таким тормозным гумном как Вуконг не оказалось))
Если у тебя вуконг - тормозное гумно, то у тебя любая подобная игра на уе5 им будет, получается.
Вуконг тормозит? Смени бабушкины счеты)))))
Ну Вуконг реально имеет ужасный оптимизон, попробуй в 4к DLAA запусти без генератора и даже лучей, там будет на пределе и линия фреймтайма как собака сутулая
денуво будет?
зачем тебе эта информация ? щас то время что всем плевать на неё
Наличие денуво может провоцировать в игре статтеры ( мы не говорим о статтерах во время прогрузки новых зон ) или другие схожие проблемы с оптимизацией ( при кривой интеграции ) особенно в играх унреала.
….. и нет, денуво тут нету.
ну умеют азиаты не только симпотичных героинь но и в оптимизон
Unreal Engine 5 -- до сих пор не имеет рабочую систему нано масштабирования, а на нем продолжает клепать игры от, чего страдают: режим прозрачности, спецэффекты; переход смены сетки -- создает рябь и шум, а выигрыш небольшое снижение задержки рейдинга.