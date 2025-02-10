Wuchang: Fallen Feathers перешла на Unreal Engine 5

Студия Leenzee подтвердила, что Wuchang: Fallen Feathers теперь разрабатывается на Unreal Engine 5. Ранее представленный геймплей выглядел не слишком впечатляюще, но с переходом на новый движок игра значительно преобразилась.

По словам режиссера проекта Ся Сиюаня, UE5 позволил улучшить освещение, реалистичность эффектов и проработку моделей. Благодаря этому разработчики смогли лучше передать атмосферу и культурную сущность игры.

Сюжет Wuchang расскажет о пиратке, потерявшей память и оказавшейся в Стране Шу, охваченной таинственной болезнью. Релиз игры запланирован на 2025 год для PC, PS5 и Xbox Series X/S, а в день выхода она появится в Game Pass.