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Wuchang: Fallen Feathers 2025 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
7.6 93 оценки

Wuchang: Fallen Feathers перешла на Unreal Engine 5

butcher69
Новости

Студия Leenzee подтвердила, что Wuchang: Fallen Feathers теперь разрабатывается на Unreal Engine 5. Ранее представленный геймплей выглядел не слишком впечатляюще, но с переходом на новый движок игра значительно преобразилась.

По словам режиссера проекта Ся Сиюаня, UE5 позволил улучшить освещение, реалистичность эффектов и проработку моделей. Благодаря этому разработчики смогли лучше передать атмосферу и культурную сущность игры.

Сюжет Wuchang расскажет о пиратке, потерявшей память и оказавшейся в Стране Шу, охваченной таинственной болезнью. Релиз игры запланирован на 2025 год для PC, PS5 и Xbox Series X/S, а в день выхода она появится в Game Pass.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
PREDATOR7706

Мы очень рады(нет)

3
Авраам Линкольн

Ну все, хана игре! Криворукие азиаты + Анриал 5 = кусок кривого и не оптимизированного кода!

1
Tiger Goose

Очень надеюсь, что оптимизация от этого не помашет ручкой.

0
ОТСТУПНИК Style

Лет через пять с патчами будет играбельно

0
utmuk
Ранее представленный геймплей выглядел не слишком впечатляюще, но с переходом на новый движок игра значительно преобразилась.

С переходом на UE5 у игры улучшился геймплей?

0
Anno3

А можно не надо?

-1