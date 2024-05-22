Авторы бесплатного экшена Wuthering Waves опубликовали первые промокоды с ценными наградами

Уже совсем скоро игроки смогут отправиться в новый фэнтези-мир бесплатного экшена Wuthering Waves, который был создан в стенах молодой китайской студии Kuro Game. Разработчики обещают реализовать мрачный сюжет с разнообразными персонажами и внушительным количеством контента уже на старте. Чтобы подготовить игроков к запуску Wuthering Waves, авторы обещают раздавать полезные награды, и первыми на очереди будут промокоды на ресурсы и внутриигровую валюту.
Представители команды Kuro Game напомнили в социальных сетях, что проект привлек огромное количество игроков еще до релиза. Wuthering Waves удалось закрыть все цели по количеству предварительных регистраций, а значит, игроки при входе получат 6 уникальных наград. Одним из призов станет любое оружие из серии Рейнджеров на выбор игрока. Чтобы получить их, будет достаточно просто пройти вступительные задания основного сюжета.
Вместе с этим разработчики опубликовали первые промокоды:
- WUTHERINGGIFT
- WUTHERINGWAVESGIFT
- WUTHERING2024
Их можно будет активировать прямо в меню игры, когда состоится официальный запуск серверов. Промокоды включат различные ценные награды и ресурсы для использования в баннерах с персонажами или оружием.
Релиз Wuthering Waves состоится на ПК и мобильных платформах 23 мая в 05:00 по МСК.
в тоф руский через год завезли вроде, так что подождем
Не завезут. В пгт до сих пор рус. нету. Пора уже привыкнуть к отсутствию локализаций.
Столько денег в маркетинг в ру сообществе вбухано,при этом перевода на русский нет.Странные они.
На столько много, что я даже о игре и не слышал)
Околонулевой маркетинх.
Какой блин маркетинг? Это сарафанное радио, а не маркетинг. Ни одного офиц. ивента или выставки в РФ не было. Таааакой маркетинг.
Есть ньюанс, их другая игра (PGR) тоже без русского языка. Ну не суть, для игры школьного инглиша хватит. За сюжетом в ютуб😁 // Павел Оппенгеймер