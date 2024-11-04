Авторы Wuthering Wave представили полноценный трейлер крупного обновления 1.4

Разработчики Wuthering Waves из Kuro Games решили удивить своих поклонников, выпустив полноценный трейлер обновления 1.4 до официальной презентации, которая назначена на 11 ноября.

В трейлере можно увидеть новых персонажей, включая Камелию и Люми, а также познакомиться с новыми геймплейными механиками, которые будут доступны в игре. Кроме того, были раскрыты награды, которые игроки смогут получить в следующей версии.

Официальный релиз обновления 1.4 для Wuthering Waves состоится 14 ноября 2024 года на ПК и мобильных устройствах по всему миру, обещая множество новых возможностей для игроков.