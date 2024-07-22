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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.1 377 оценок

Авторы Wuthering Waves опубликовали атмосферный саундтрек из первого контентного патча

Gutsz
Новости

Разработчики недавно вышедшей гача-игры Wuthering Waves предлагают погрузиться в её уникальный мир через музыкальное сопровождение. Студия Kuro Game опубликовала небольшой ролик с демонстрацией расширенного саундтрека, который был добавлен вместе с релизом версии 1.1. Музыку из игры исполнил профессиональный оркестр из Китая.

В написании музыки для оригинальной Wuthering Waves принимало участие несколько десятков музыкантов. Даже после релиза игры авторы не прекратили с ними сотрудничество, и они продолжат писать музыку для последующих сюжетных обновлений.

Вместе с этой публикацией разработчики опубликовали трейлер Чангли — новой играбельной героини. В специальном ролике можно ознакомиться с её способностями и предысторией.

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