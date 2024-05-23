Бесплатный ролевой экшен Wuthering Waves вышел на ПК, Android и iOS. Скоро игра может получить русский язык

Сегодня состоялся долгожданный релиз нового ролевого экшена Wuthering Waves, который создавался как более мрачный и динамичный конкурент Genshin Impact. Проект от студии Kuro Game пробыл в стадии активной разработки несколько лет, за это время был создан уникальный мир с собственной историей и боевая механика, приближённая к некоторым элементам слэшеров. Теперь каждый желающий может погрузиться в стильную аниме-игру бесплатно, как на ПК, так и на мобильных платформах.
Разработчики из студии Kuro Game в официальных социальных сетях объявили о глобальном запуске Wuthering Waves. Представители команды отметили, что активно следят за отзывами игроков на всех платформах. Им уже известно о некоторых досадных технических ошибках, поэтому в ближайшее время игра получит несколько быстрых обновлений, которые должны устранить сбои. Кроме этого, авторы работают над улучшением серверной составляющей, чтобы обеспечить стабильное соединение для игроков.
Первые 30 минут геймплея:
Главным недостатком Wuthering Waves на момент релиза для русскоязычных геймеров может оказаться отсутствие локализации. К сожалению, в игре нет даже русских субтитров, однако в файлах экшена были обнаружены намеки на добавление перевода в будущем.
Как оказалось, в файлах игры спрятана папка с названием "ru", которая пока остаётся пустой. Разработчики могут добавить локализацию на русский язык в одном из будущих обновлений. Если же этого так и не случится, некоторые энтузиасты уже взялись за создание фанатского русификатора, который они обещают выпустить в ближайшие несколько дней.
Поиграл 2 часа и пришёл для себя к неутешительному выводу. Это такое же уныние как и тот же тоф. Короче лучше не лезьте в эту гачу, она того не стоит.
Зачем вообще лезть в какую-то не было гачу?
Ахаха. какое скоро? Куро уже заявили, что русского пока даже в планах нет. А учитывая количество проблем у вувы, то её могут и прикрыть
Ага, а новость ты, наверное, услышать от бабки на скамейки. Потому что Куро в дискорде открыло набор модераторов для русского языка на канал и нигде нет от них инфы про отсутствие русского языка в будущем. А то что ты пробухал английский в школе, ну так кто ж виноват.
Играю уже два часа, полет нормальный. Боевка куда интереснее чем в проектах михуё, динамика более живая и требующая мозгов. играть в три кнопки ногами как в геншине не получится. Плюсов в игре больше чем минусов, лагов на высоких настройках на своем железе не заметила. Неожиданным оказалось то что тут нормально функционирует атака в прыжке, можно бить и уворачиваться в воздухе, и для этого ненужен спустя 4 года перс с гачи как сделал геншин, чтобы рубить мечом в падении. Отсутствие русского вообще не мешает, там все настолько понятно что только ущербным мозгом не способен понять, где клавиша атаки и уворота. А для сюжета есть прога Елка. Сравнивать игру с тоф примерно как сравнивать геншин с зельдой. В целом игра как если бы хонкай стар раил стал с открытым миром с запахом элдер ринг