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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.1 379 оценок

Wuthering Waves готовится к выходу на PS5

butcher69
Новости

Kuro Games собирается выпустить на PlayStation 5 версию бесплатной ролевой игры с открытым миром Wuthering Waves, объявила компания-разработчик. Дата выхода пока не была объявлена.

Версия Wuthering Waves для PlayStation 5 будет доступна на выставке ChinaJoy 2024, которая пройдет с 26 по 29 июля в Шанхайском новом международном выставочном центре в Шанхае, Китай.

Wuthering Waves впервые вышла на ПК через клиентскую загрузку и Epic Games Store, на iOS через App Store и на Android через Google Play 22 мая.

Wuthering Waves - это сюжетная ролевая игра с открытым миром и высокой степенью свободы. Вы пробуждаетесь от сна в роли Ровера и вместе с ярким составом Резонаторов отправляетесь в путешествие, чтобы вернуть утраченные воспоминания и преодолеть Плач.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

очередной хит для консольки за 45 тыщ 🪤🏴‍☠️

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