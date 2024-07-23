Wuthering Waves готовится к выходу на PS5

Kuro Games собирается выпустить на PlayStation 5 версию бесплатной ролевой игры с открытым миром Wuthering Waves, объявила компания-разработчик. Дата выхода пока не была объявлена.

Версия Wuthering Waves для PlayStation 5 будет доступна на выставке ChinaJoy 2024, которая пройдет с 26 по 29 июля в Шанхайском новом международном выставочном центре в Шанхае, Китай.

Wuthering Waves впервые вышла на ПК через клиентскую загрузку и Epic Games Store, на iOS через App Store и на Android через Google Play 22 мая.

Wuthering Waves - это сюжетная ролевая игра с открытым миром и высокой степенью свободы. Вы пробуждаетесь от сна в роли Ровера и вместе с ярким составом Резонаторов отправляетесь в путешествие, чтобы вернуть утраченные воспоминания и преодолеть Плач.