Wuthering Waves может скоро добраться до консолей PlayStation

Новая гача-игра Wuthering Waves от китайской студии Kuro Game использует проверенную формулу Genshin Impact, позволяя игрокам исследовать большой мир в отряде из разных героев. Главным отличием этого проекта стала динамичная боевая система и более мрачная атмосфера, которые обеспечили игре отличный старт. На ПК и мобильных платформах Wuthering Waves уже смогла добиться 30 миллионов скачиваний и огромной фанатской базы, но совсем скоро игроков может стать еще больше. Похоже, что проект в скором времени отправится покорять консоли.
Официальных анонсов о версии Wuthering Waves для консолей от Kuro Game еще не поступало. Однако до релиза разработчики открыто заявляли, что исследуют такую возможность и заинтересованы в выпуске игры на большем числе устройств. Скорый релиз консольной версии подтверждает компания Sony, которая анонсировала свою линейку игр на крупнейшей игровой выставке в Китае — ChinaJoy.
Как оказалось, японский гигант вместе с уже известными новинками представит Wuthering Waves. Учитывая, что игра уже доступна на ПК и мобильных устройствах, речь идет о консольной версии для PlayStation 5. Ожидается, что на презентации будут показаны первые геймплейные кадры этой версии игры, а также объявлена дата выхода, которую вряд ли придется долго ждать.
Пусть лучше доберется до русского языка.
Да, я в 2024 не знаю английский и мне плевать.
Ну китайский выучи, в чем проблема // Александр Ковалёв
Я знаю английский, но не испытываю удовольствия изучать сюжет на другом языке, поэтому да, локализации не хватает. // Din Battler
Есть русификатор. В целом неплохой. Но поверь там проблема не в языке. =)