Wuthering Waves выходит в Steam: официальная страница уже доступна

Популярная ролевая игра Wuthering Waves неожиданно появилась в Steam — несколько часов назад в магазине Valve была открыта ее официальная страница. Разработчики из Kuro Games пока не сделали официального анонса, и дата выхода на платформе не указана, но в ближайшие недели может появиться больше информации.
Ранее игра была доступна на мобильных устройствах, а также на ПК через Epic Games Store и клиент с официального сайта. Теперь пользователи Steam могут добавить ее в список желаемого, ожидая релиза.
Wuthering Waves — бесплатная ролевая игра с открытым миром и gacha-механиками, похожими на Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире Solaris-3, где игроки управляют Ровером, потерявшим память и отправившимся в путешествие. Им предстоит исследовать мир, сражаться с загадочными существами Tacet Discords и раскрывать тайны нового порядка.
Геймплей сочетает динамичные бои, исследование и глубокий сюжет, а регулярные обновления добавляют новый контент, персонажей и локации. Версия 2.0 стала вторым дыханием для игры, представив новый регион Rebirth и значительно улучшив игровой процесс.
Системные требования
Минимальные:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i5 (9-е поколение) / Ryzen 2700
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: GTX 1060 / RX 570 / Intel ARC A380
- Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 (64-bit)
- Процессор: Intel Core i7 (9-е поколение) / Ryzen 3700
- ОЗУ: 16 ГБ
- Видеокарта: RTX 2060 / RX 5700XT / Intel ARC A750
- Место на диске: 60 ГБ (требуется SSD)
Напомним, в игре нет официальной поддержки русского языка и с выходом в Steam ситуация не изменится. Тем не менее вы можете скачать руссификатор для ПК и мобильных устройств прямо с нашего сайта:
Не особо и популярная значит, раз ей нужен "пиар" от Стима))
По итогам февраля 12 место , да миллионы все еще долларов, хотят привлечь больше аудитории, хотя вот хз по донату, я на старте заходил, в рублях то что в хонкае стоит 450р, тут стоило 150р, если через егс платить) И это только с телефонов статистика, есть еще пк, а у некоторых игр и консольная версия
это был баг при оплате! сейчас ценник такой же как и в играх от Хоеверсов
И на русский наверное еще не перевели?
Так у них небось с эпик геймс контракт был на эксклюзивность. Как раз почти год с релиза прошел
и не переведут уже мне кажется никогда
Пусть и гача, но Русский до сих пор не добавили.
Они его и не планируют добавлять
Че там по доступу со старого акка? Дадут логиниться?
Как обычно логин и пароль на входе, и скорее всего гугл вход тоже будет, нет смысла делать вход только через стим, стим будет просто еще одним вариантом входа
О еще один гейшит импакт вышел в стиме! Как это не интересно.
Очередная новость с непроверенной информацией...
В 19:00 (UTC+9) в официальном стриме разработчики объявили и появление игры в Steam, и когда будет релиз в магазине... Т.е. Анонс был за пару часов до вашей новости... PG как обычно... Одно название от "новостного" портала....
Wuthering Waves выходит в Steam
И что, можно будет без онлайн-дроча играть?