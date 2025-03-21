Wuthering Waves выходит в Steam: официальная страница уже доступна

Популярная ролевая игра Wuthering Waves неожиданно появилась в Steam — несколько часов назад в магазине Valve была открыта ее официальная страница. Разработчики из Kuro Games пока не сделали официального анонса, и дата выхода на платформе не указана, но в ближайшие недели может появиться больше информации.

Ранее игра была доступна на мобильных устройствах, а также на ПК через Epic Games Store и клиент с официального сайта. Теперь пользователи Steam могут добавить ее в список желаемого, ожидая релиза.

Wuthering Waves — бесплатная ролевая игра с открытым миром и gacha-механиками, похожими на Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире Solaris-3, где игроки управляют Ровером, потерявшим память и отправившимся в путешествие. Им предстоит исследовать мир, сражаться с загадочными существами Tacet Discords и раскрывать тайны нового порядка.

Геймплей сочетает динамичные бои, исследование и глубокий сюжет, а регулярные обновления добавляют новый контент, персонажей и локации. Версия 2.0 стала вторым дыханием для игры, представив новый регион Rebirth и значительно улучшив игровой процесс.

Системные требования

Минимальные:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i5 (9-е поколение) / Ryzen 2700

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GTX 1060 / RX 570 / Intel ARC A380

Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые:

ОС: Windows 10 (64-bit)

Процессор: Intel Core i7 (9-е поколение) / Ryzen 3700

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: RTX 2060 / RX 5700XT / Intel ARC A750

Место на диске: 60 ГБ (требуется SSD)

Напомним, в игре нет официальной поддержки русского языка и с выходом в Steam ситуация не изменится. Тем не менее вы можете скачать руссификатор для ПК и мобильных устройств прямо с нашего сайта: