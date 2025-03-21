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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.4 708 оценок

Wuthering Waves выходит в Steam: официальная страница уже доступна

butcher69 butcher69

Популярная ролевая игра Wuthering Waves неожиданно появилась в Steam — несколько часов назад в магазине Valve была открыта ее официальная страница. Разработчики из Kuro Games пока не сделали официального анонса, и дата выхода на платформе не указана, но в ближайшие недели может появиться больше информации.

Ранее игра была доступна на мобильных устройствах, а также на ПК через Epic Games Store и клиент с официального сайта. Теперь пользователи Steam могут добавить ее в список желаемого, ожидая релиза.

Wuthering Waves — бесплатная ролевая игра с открытым миром и gacha-механиками, похожими на Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Действие разворачивается в постапокалиптическом мире Solaris-3, где игроки управляют Ровером, потерявшим память и отправившимся в путешествие. Им предстоит исследовать мир, сражаться с загадочными существами Tacet Discords и раскрывать тайны нового порядка.

Геймплей сочетает динамичные бои, исследование и глубокий сюжет, а регулярные обновления добавляют новый контент, персонажей и локации. Версия 2.0 стала вторым дыханием для игры, представив новый регион Rebirth и значительно улучшив игровой процесс.

Системные требования

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: Intel Core i5 (9-е поколение) / Ryzen 2700
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: GTX 1060 / RX 570 / Intel ARC A380
  • Место на диске: 60 ГБ (рекомендуется SSD)

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 (64-bit)
  • Процессор: Intel Core i7 (9-е поколение) / Ryzen 3700
  • ОЗУ: 16 ГБ
  • Видеокарта: RTX 2060 / RX 5700XT / Intel ARC A750
  • Место на диске: 60 ГБ (требуется SSD)

Напомним, в игре нет официальной поддержки русского языка и с выходом в Steam ситуация не изменится. Тем не менее вы можете скачать руссификатор для ПК и мобильных устройств прямо с нашего сайта:

Wuthering Waves "Русификатор текста и звука для ПК, Android и iOS" [v2.1 - 21.02.25]
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Комментарии: 25
Ваш комментарий
Jarvis666
Популярная ролевая игра

Не особо и популярная значит, раз ей нужен "пиар" от Стима))

5
Niphestotel

По итогам февраля 12 место , да миллионы все еще долларов, хотят привлечь больше аудитории, хотя вот хз по донату, я на старте заходил, в рублях то что в хонкае стоит 450р, тут стоило 150р, если через егс платить) И это только с телефонов статистика, есть еще пк, а у некоторых игр и консольная версия

2
Alukard_Belmond Niphestotel

это был баг при оплате! сейчас ценник такой же как и в играх от Хоеверсов

1
Niphestotel Alukard_Belmond

И на русский наверное еще не перевели?

1
Лариан Яна

Так у них небось с эпик геймс контракт был на эксклюзивность. Как раз почти год с релиза прошел

-1
Alukard_Belmond Niphestotel

и не переведут уже мне кажется никогда

1
MrRed4et

Пусть и гача, но Русский до сих пор не добавили.

1
ChromeDisaster

Они его и не планируют добавлять

0
Mistik.by

Че там по доступу со старого акка? Дадут логиниться?

0
Niphestotel

Как обычно логин и пароль на входе, и скорее всего гугл вход тоже будет, нет смысла делать вход только через стим, стим будет просто еще одним вариантом входа

0
Yapa Skuda

О еще один гейшит импакт вышел в стиме! Как это не интересно.

0
Amenoso

Очередная новость с непроверенной информацией...

В 19:00 (UTC+9) в официальном стриме разработчики объявили и появление игры в Steam, и когда будет релиз в магазине... Т.е. Анонс был за пару часов до вашей новости... PG как обычно... Одно название от "новостного" портала....

0
Случайный Игрок

Wuthering Waves выходит в Steam

И что, можно будет без онлайн-дроча играть?

-3