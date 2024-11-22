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Wuthering Waves 22.05.2024
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Открытый мир, Аниме
8.2 498 оценок

Wuthering Waves заглянет на PlayStation 5 вместе с обновлением 2.0

butcher69
Новости

Гача-экшен Wuthering Waves готовится к выходу на PlayStation 5. Разработчики сообщили, что релиз состоится 2 января 2025 года, одновременно с крупным обновлением 2.0.

Хотя анонс порта для PlayStation 5 состоялся еще в июле 2024 года, процесс разработки занял больше времени, чем ожидалось. Версия для консоли Sony будет поддерживать кроссплатформенную синхронизацию: игроки смогут использовать один аккаунт на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах.

Пока что технические детали адаптации под PS5 не раскрыты. Однако известно, что игра останется условно-бесплатной, а владельцы консоли получат доступ к эксклюзивному платному бандлу с внутриигровыми бонусами.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

когда нет игр настоящих - любой трешак - игра

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