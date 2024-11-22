Wuthering Waves заглянет на PlayStation 5 вместе с обновлением 2.0

Гача-экшен Wuthering Waves готовится к выходу на PlayStation 5. Разработчики сообщили, что релиз состоится 2 января 2025 года, одновременно с крупным обновлением 2.0.

Хотя анонс порта для PlayStation 5 состоялся еще в июле 2024 года, процесс разработки занял больше времени, чем ожидалось. Версия для консоли Sony будет поддерживать кроссплатформенную синхронизацию: игроки смогут использовать один аккаунт на ПК, PlayStation 5 и мобильных устройствах.

Пока что технические детали адаптации под PS5 не раскрыты. Однако известно, что игра останется условно-бесплатной, а владельцы консоли получат доступ к эксклюзивному платному бандлу с внутриигровыми бонусами.