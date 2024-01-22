Первый трейлер и скриншоты симулятора реслинга WWE 2K24

WWE 2K24 выходит 8 марта 2024 года на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S, Xbox One и PC через Steam.

Издатель 2K подтвердил, что Коди Роудс станет суперзвездой на обложке стандартного издания. На обложке WWE 2K24 Deluxe Edition изображены Рея Рипли и Бьянка Белэйр.

Издатель 2K подтвердил, что Коди Роудс станет суперзвездой на обложке стандартного издания. На обложке WWE 2K24 Deluxe Edition изображены Рея Рипли и Бьянка Белэйр.

Также выйдет издание WWE 2K24 40 Years of WrestleMania Edition, приуроченное к 40-летию WrestleMania. На обложке изображен коллаж из суперзвезд прошлого и настоящего.

Разработанная компанией Visual Concepts, игра WWE 2K24 включает в себя режим WrestleMania, в котором пользователи смогут сыграть в культовые моменты истории WrestleMania, четыре новых типа матчей, таких как "Скорая помощь" и "Специальный приглашенный судья", два новых опыта MyRISE, а также реестр из более чем 200 суперзвезд и легенд WWE, включая Романа Рейнса, Андре Гиганта, Бекки Линч, Батисту, Курта Энгла, Асуку, Брета Харта, Брока Леснара, "Мачо Мэн" Рэнди Саважа, Чину и других.

Кроме того, появилась возможность перемещать камеру во время прямого эфира, а также были улучшены камеры на рампе и камеры при погружении.

Вот цитата Коди Роудса: "Известно, что я веду список основных этапов, которые я хочу пройти на пути к завершению своей истории. Как заядлый геймер, звание суперзвезды обложки WWE 2K находится очень, очень близко к вершине этого списка, и я очень рад работать с командами 2K и Visual Concepts, чтобы воплотить эту мечту в жизнь".