Авторы XDefiant прислушались к мнению фанатов и изменят скорость прогрессии

XDefiant пользуется успехом, а это значит, что у многих игроков есть свое мнение о том, в каком направлении должен развиваться шутер от Ubisoft и какие изменения необходимы для улучшения игры. Задача разработчиков — понять, какие отзывы являются обоснованными, и, похоже, компания сделала свои выводы.
Марк Рубин - исполнительный продюсер XDefiant - объявил о ряде изменений, которые должны привести прогрессию в соответствие с ожиданиями игроков.
Одна из проблем, о которой сообщали игроки, связана со временем, которое требуется для разблокировки скинов Weapon Mastery. Теперь Рубин объясняет, что количество очков опыта, необходимых для перехода на следующий уровень, снизилось с 30 000 до 15 000, что вдвое меньше, чем раньше. После введения изменений уровень игроков будет повышен задним числом.
На данный момент у нас нет точной даты появления этого нововведения. Ubisoft также должна предложить что-то еще, чтобы удержать игроков в шутере, и одним из способов, упомянутых продюсером, является рейтинговый режим.
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А неткод из 2000 года починят? А баги с дерьмодроном, "станом" после смерти посреди атаки в ближнем бою починят? Визуальную отдачу на снайперках уберут или пофисят? А еще 100000 проблем починят?
А то насрали "прогрессией", теперь уберут после себя, и уже молодцы?
Какая же это помойка...