ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
4.9 119 оценок

Авторы XDefiant прислушались к мнению фанатов и изменят скорость прогрессии

butcher69
Новости

XDefiant пользуется успехом, а это значит, что у многих игроков есть свое мнение о том, в каком направлении должен развиваться шутер от Ubisoft и какие изменения необходимы для улучшения игры. Задача разработчиков — понять, какие отзывы являются обоснованными, и, похоже, компания сделала свои выводы.

Марк Рубин - исполнительный продюсер XDefiant - объявил о ряде изменений, которые должны привести прогрессию в соответствие с ожиданиями игроков.

Одна из проблем, о которой сообщали игроки, связана со временем, которое требуется для разблокировки скинов Weapon Mastery. Теперь Рубин объясняет, что количество очков опыта, необходимых для перехода на следующий уровень, снизилось с 30 000 до 15 000, что вдвое меньше, чем раньше. После введения изменений уровень игроков будет повышен задним числом.

На данный момент у нас нет точной даты появления этого нововведения. Ubisoft также должна предложить что-то еще, чтобы удержать игроков в шутере, и одним из способов, упомянутых продюсером, является рейтинговый режим.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
wdymBro

?

А неткод из 2000 года починят? А баги с дерьмодроном, "станом" после смерти посреди атаки в ближнем бою починят? Визуальную отдачу на снайперках уберут или пофисят? А еще 100000 проблем починят?

А то насрали "прогрессией", теперь уберут после себя, и уже молодцы?

Какая же это помойка...

0