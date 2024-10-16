Продюсер XDefiant опроверг слухи о скором закрытии бесплатного шутера

За последние несколько лет Ubisoft столкнулась с рядом коммерческих неудач, и XDefiant стала одной из них в 2024 году. Free-to-play шутер от первого лица, который был запущен после ряда задержек, вначале выглядел многообещающе, но столкнулся с проблемами, что привело к сокращению базы игроков и возникновению слухов о его возможном закрытии.

Однако, исполнительный продюсер игры Марк Рубин развеял эти слухи. В своем заявлении на Twitter он заверил, что закрытие после четвертого сезона не планируется. По его словам, команда активно работает над улучшением технических характеристик, таких как неткод, а также занимается созданием нового контента для третьего и четвертого сезонов. Более того, Ubisoft разрабатывает стратегию на второй год жизни игры, в том числе планирует агрессивный маркетинг для привлечения новых игроков и возвращения тех, кто покинул игру.

Рубин признал, что показатели игры снизились, но объяснил это временной приостановкой активной рекламной кампании, чтобы дать разработчикам время улучшить игру. По его словам, отсутствие большого количества маркетинговых активностей — осознанное решение, направленное на то, чтобы сначала довести игру до более качественного состояния.

Второй сезон дополнительного контента для XDefiant стартовал в прошлом месяце, и команда Ubisoft нацелена продолжать поддерживать игру. Она доступна на PlayStation 5, Xbox Series X/S и PC, а разработчики активно планируют будущее шутера, включая новые обновления и усовершенствования, которые должны улучшить пользовательский опыт.