Разработчики XDefiant демонстрируют возможности фракции GSK в свежем трейлере

Разработчики многопользовательского шутера XDefiant опубликовали свежий геймплейный трейлер, демонстрирующий возможности фракции GSK — нового подразделения, хорошо знакомого поклонникам серии Rainbow Six. GSK появится в игре с началом первого сезона, который стартует 2 июля.
Трейлер знакомит зрителей с уникальными способностями бойцов GSK. Игроки смогут использовать электрифицированную колючую проволоку для контроля определённых зон на карте. Кроме того, фракция получит доступ к современной Системе активной защиты, позволяющей обезвреживать вражеские устройства. Особое внимание в видео уделяется тактическому щиту G52, способному на короткое время ослеплять противников. Это оружие открывает массу возможностей для атаки и слаженной командной работы.
Помимо фракции GSK, первый сезон привнесёт в игру множество существенных дополнений. Игрокам станут доступны три новые карты — Daytona, Clubhouse и Rockefeller, а также три новых вида оружия, расширяющих тактический арсенал в бою. Ещё одним важным нововведением станет полномасштабный запуск рейтинговой игры и появление режима «Захват флага».
Новый сезон игры будет доступен на всех основных игровых платформах: PC, PlayStation 5 и Xbox Series S/X.
Опять очередная тупая пострелялка!?)