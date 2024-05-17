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XDefiant 21.05.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
5.1 82 оценки

Ubisoft выпустила финальный трейлер XDefiant и системные требования, началась предзагрузка

KoRnEr
Новости

Компания Ubisoft опубликовала релизный трейлер XDefiant, предстоящего условно-бесплатного мльтиплеерного шутера в стиле Call of Duty. В этой игре сражаются персонажи из разных франшиз компании, а матчи проходят на узнаваемых картах, таких как Нью-Йорк.

В XDefiant оперативник Третьего эшелона из Splinter Cell может сражаться с Чистильщиком из The Division. При создании карт разработчики вдохновлялись такими проектами компании, как Far Cry, The Division и другие. Ubisoft рассчитывает, что XDefiant привлечет фанатов различных франшиз. Планируется регулярное добавление новых персонажей, карт и другого контента.

Игра выйдет 21 мая 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а предзагрузка уже началась.

-11
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Bassota277

🤮

7
Unicorling

У меня уже ассоциации "игра от юбисофт = что-то всратое"

3
Exies27

Ну в это мы не играем, после последних новостей.

2
NargrubWal

Мне кажется, что это уже было.

1
Гемор

какой то кал и донатная помойка, я пас

0
MrGamerDad

Уже качаю

-1