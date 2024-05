Ubisoft выпустила финальный трейлер XDefiant и системные требования, началась предзагрузка

Компания Ubisoft опубликовала релизный трейлер XDefiant, предстоящего условно-бесплатного мльтиплеерного шутера в стиле Call of Duty. В этой игре сражаются персонажи из разных франшиз компании, а матчи проходят на узнаваемых картах, таких как Нью-Йорк.

В XDefiant оперативник Третьего эшелона из Splinter Cell может сражаться с Чистильщиком из The Division. При создании карт разработчики вдохновлялись такими проектами компании, как Far Cry, The Division и другие. Ubisoft рассчитывает, что XDefiant привлечет фанатов различных франшиз. Планируется регулярное добавление новых персонажей, карт и другого контента.

Игра выйдет 21 мая 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а предзагрузка уже началась.