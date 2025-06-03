Российский VR-шутер "Чужие" сменил название на Xenolocus

VR-шутер от независимых разработчиков из России сменил рабочее название «Чужие» на Xenolocus. Игра, как несложно догадаться, вдохновлена культовой научно-фантастической франшизой о ксеноморфах. Также студия опубликовала новый трейлер и 10 минут записи игрового процесса.

Xenolocus — хоррор-шутер для VR-шлемов. Игрокам предстоит зачищать тесные пространства от монстров и сражаться с опасными боссами. В игре обещаны элементы RPG с прокачкой навыков, возможность использовать гаджеты вроде турелей.

Также в игре будут динамически изменяющиеся локации, в качестве которых выступят как космические корабли, так и поверхность иных планет. А среди врагов будут не только ксеноморфы, но и мутанты — и даже динозавры.

Выход Xenolocus запланирован на третий квартал 2026 года.