ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Yakuza 0 24.01.2017
Экшен, Открытый мир
8.5 513 оценок

Для Yakuza 0 вышел мод с полноценным локальным кооперативом

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Jhrino выпустил впечатляющий мод для Yakuza 0, который позволяет пройти всю игру вместе с другом в режиме локального кооператива. Это один из лучших способов снова окунуться в одну из самых популярных частей серии на ПК.

Yakuza 0 "Кооперативный мод"

Особенность мода в том, что Кирю и Мадзима теперь появляются вместе во множестве игровых кат-сцен. Хотя реплики персонажей не изменены, наблюдать за их совместными действиями во время роликов - само по себе удовольствие.

Кроме того, второй игрок также может прокачивать навыки своего героя. Для этого достаточно открыть меню паузы и нажать Shift + O - комбинация переключает экран улучшений между Кирю и Мадзимой.

1
0
Yakuza 0
24.01.2017
Комментарии:  0
Ваш комментарий