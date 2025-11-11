Для Yakuza 0 вышел мод с полноценным локальным кооперативом

Пользователь Jhrino выпустил впечатляющий мод для Yakuza 0, который позволяет пройти всю игру вместе с другом в режиме локального кооператива. Это один из лучших способов снова окунуться в одну из самых популярных частей серии на ПК.

Особенность мода в том, что Кирю и Мадзима теперь появляются вместе во множестве игровых кат-сцен. Хотя реплики персонажей не изменены, наблюдать за их совместными действиями во время роликов - само по себе удовольствие.

Кроме того, второй игрок также может прокачивать навыки своего героя. Для этого достаточно открыть меню паузы и нажать Shift + O - комбинация переключает экран улучшений между Кирю и Мадзимой.