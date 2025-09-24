Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties будет защищена Denuvo

Сегодня компания SEGA официально анонсировала ремейк Yakuza 3 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Игра получит официальную русскую текстовую локализацию:
Вместе с тем стало известно, что игра будет защищена защитой Denuvo - информация об этом появилась на странице игры в Steam. Это вряд ли кого-то удивит, учитывая что в последние годы SEGA регулярно ставит данную защиту на свои проекты.
Релиз Yakuza Kiwami 3 состоится 11 февраля 2026 на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.
"Лучша бы удалили дерьмуву из маей любимай игры, хнык-хнык!"
Денувущники Сега, Юбики и Еа как дартаньян и три мушкетёры, жаль 4 компании не хватает.
"Глупые разработчаки не панимают чтоле, чта бес дерьмувы они прадали бы больша?!"
Они понимают всё, они такие "да пофиг пусть геймеры покупают наши игры которые нихр#на не работают. Им же не играть, а продавать только, а страдаем мы.
Ну хорошо проблем не вижу
кто успел, тот успел
А что нить хорошее с дерьмувой выходило? Кажись это защита только для типажа жвачного каловдутия :)
Если появляется дунька кулакова, значит игра кал и разработчики это понимают, а надо этот мусор как то продать лохозаврам
По барабану,покупать всё равно не буду,но поиграю.
Да и пофиг...
Еслиб не новость о денове, то яб вообще не знала о такой игре. XD
С возвращением из гибернации!
Sega ушлые ребята
Нишевый продукт защищать дуневой смешно