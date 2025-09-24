Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties будет защищена Denuvo

Сегодня компания SEGA официально анонсировала ремейк Yakuza 3 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Игра получит официальную русскую текстовую локализацию:

Вместе с тем стало известно, что игра будет защищена защитой Denuvo - информация об этом появилась на странице игры в Steam. Это вряд ли кого-то удивит, учитывая что в последние годы SEGA регулярно ставит данную защиту на свои проекты.

Релиз Yakuza Kiwami 3 состоится 11 февраля 2026 на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.