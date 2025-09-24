ЧАТ ИГРЫ
Yakuza 3 26.02.2009
Экшен
7.9 124 оценки

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties будет защищена Denuvo

AceTheKing AceTheKing

Сегодня компания SEGA официально анонсировала ремейк Yakuza 3 - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Игра получит официальную русскую текстовую локализацию:

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties выйдет 11 февраля 2026 года с поддержкой русского языка - предзаказы уже открыты

Вместе с тем стало известно, что игра будет защищена защитой Denuvo - информация об этом появилась на странице игры в Steam. Это вряд ли кого-то удивит, учитывая что в последние годы SEGA регулярно ставит данную защиту на свои проекты.

Релиз Yakuza Kiwami 3 состоится 11 февраля 2026 на PC, PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2.

14
19
Yakuza 3
26.02.2009
Комментарии:  19
ZAUSA

"Лучша бы удалили дерьмуву из маей любимай игры, хнык-хнык!"

11
Беккер5443

Денувущники Сега, Юбики и Еа как дартаньян и три мушкетёры, жаль 4 компании не хватает.

2
ZAUSA Беккер5443
"Глупые разработчаки не панимают чтоле, чта бес дерьмувы они прадали бы больша?!"

9
Беккер5443 ZAUSA

Они понимают всё, они такие "да пофиг пусть геймеры покупают наши игры которые нихр#на не работают. Им же не играть, а продавать только, а страдаем мы.

Nodas

Ну хорошо проблем не вижу

5
PeakyUrias

кто успел, тот успел

4
UnbearableSavage

А что нить хорошее с дерьмувой выходило? Кажись это защита только для типажа жвачного каловдутия :)

3
Shadowboxer

Если появляется дунька кулакова, значит игра кал и разработчики это понимают, а надо этот мусор как то продать лохозаврам

PuaJl4eJl

По барабану,покупать всё равно не буду,но поиграю.

2
askazanov

Да и пофиг...

2
Raphtallia

Еслиб не новость о денове, то яб вообще не знала о такой игре. XD

2
Anglerfish

С возвращением из гибернации!

EvgeniiV

Sega ушлые ребята

1
Shadowboxer

Нишевый продукт защищать дуневой смешно