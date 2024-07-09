HoYoverse представила кат-сцену из Zenless Zone Zero

Компания HoYoverse (miHoYo), известная своими играми Genshin Impact и Honkai: Star Rail, опубликовала кат-сцену из своей новой ролевой игры Zenless Zone Zero. В ролике под названием «Дрожащее пламя свечи» главным персонажем стала Хосими Мияби, глава Секции 6 и наследница известного клана мастеров боевых искусств. Этот персонаж был анонсирован как играбельный, но пока нет точной даты его релиза.

Разработчики также поделились информацией о агенте Сете Лоуэлле и о предстоящем событии «Подарки на Шестой улице», которое будет проходить с 11 июля по 13 августа. Для участия в этом событии необходимо достичь уровня Интернота 8 и открыть меню событий в интермедии пролога. Игроков ждут подарки, включая 10 шифрокопий за вход в ZZZ в течение 7 дней.

Zenless Zone Zero доступна на мобильных устройствах, PC и PlayStation 5. За первые два дня с момента релиза игру скачали более 50 миллионов раз по всему миру. Игра также получила хорошую оценку от критиков на Metacritic, превышающую оценку геймеров.