Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.8 617 оценок

Йидхари из Zenless Zone Zero получила жуткий анимационный трейлер

butcher69 butcher69

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый анимационный трейлер персонажа Йидхари, который станет доступен во второй половине обновления 2.3.

Йидхари — лимитированный агент S-ранга ледяного типа специализации Разрушения. Её особенности пугающе лаконичны: морская ведьма способна обменивать собственное здоровье на здоровье противников, уничтожая их мощными ударами молота.

Персонаж окружён мистикой и легендами. Говорят, что она появляется только в дождливые ночи, а большую часть времени скрывается в своём логове, проводя тайные ритуалы. Кроме того, существует легенда о компасе тьмы, который указывает путь к морской ведьме — она может быть где угодно поблизости.

Трейлер подчёркивает лавкрафтианскую атмосферу Йидхари, её загадочность и жуткую харизму, делая ожидание её появления в игре особенно напряжённым для фанатов ZZZ.

6
5
Комментарии:  5
Raphtallia

Сквидварт - женская версия.

2
ZAUSA

Уже с тентаклями? Это правильно.

6363

ляяяяя какая, совсем не жутко было, даже наоборот)

Onzis

это какой то хентай с тентаклями?

нитгитлистер

кажется я знаю кто будет звездой руле34 на ближайшую неделю))