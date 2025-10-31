Йидхари из Zenless Zone Zero получила жуткий анимационный трейлер

Разработчики Zenless Zone Zero представили новый анимационный трейлер персонажа Йидхари, который станет доступен во второй половине обновления 2.3.

Йидхари — лимитированный агент S-ранга ледяного типа специализации Разрушения. Её особенности пугающе лаконичны: морская ведьма способна обменивать собственное здоровье на здоровье противников, уничтожая их мощными ударами молота.

Персонаж окружён мистикой и легендами. Говорят, что она появляется только в дождливые ночи, а большую часть времени скрывается в своём логове, проводя тайные ритуалы. Кроме того, существует легенда о компасе тьмы, который указывает путь к морской ведьме — она может быть где угодно поблизости.

Трейлер подчёркивает лавкрафтианскую атмосферу Йидхари, её загадочность и жуткую харизму, делая ожидание её появления в игре особенно напряжённым для фанатов ZZZ.