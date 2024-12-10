Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили бесплатному герою Харумаса

Разработчики Zenless Zone Zero представили сюжетный трейлер Харумасы — одного из двух новых персонажей в обновлении 1.4. В ролике раскрываются детали истории героя, которого преследуют странные видения, где он превращается в эфириала.

Харумаса — персонаж S-ранга с атрибутом Электро и специализацией Нападение. В обновлении 1.4 его можно будет получить бесплатно, а также он станет частью второго баннера патча.

Релиз обновления Zenless Zone Zero 1.4 запланирован на 18 декабря 2024 года.