В новом геймплейном трейлере Zenless Zone Zero показали Чжу Юань

Студия miHoYo выпустила геймплейный трейлер, посвящённый Чжу Юань, новому персонажу в игре Zenless Zone Zero. Чжу Юань работает в Службе общественной безопасности и способна справиться с любыми задачами: от спасения котиков до уничтожения монстров из каверны.

С точки зрения геймплея Чжу Юань является персонажем S-ранга. Её атрибут — эфир, а стиль боя — нападение. Чжу Юань наносит проникающие атаки и выполняет роль основного дамагера в команде.

Чжу Юань станет доступна во втором баннере обновления 1.0 вместе с персонажами Николь и Беном. Баннер стартует 24 июля в 12:00 по серверному времени.