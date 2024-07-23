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Zenless Zone Zero 04.07.2024
Экшен, Ролевая, Условно-бесплатная, Открытый мир, Аниме
7.4 194 оценки

В новом геймплейном трейлере Zenless Zone Zero показали Чжу Юань

butcher69
Новости

Студия miHoYo выпустила геймплейный трейлер, посвящённый Чжу Юань, новому персонажу в игре Zenless Zone Zero. Чжу Юань работает в Службе общественной безопасности и способна справиться с любыми задачами: от спасения котиков до уничтожения монстров из каверны.

С точки зрения геймплея Чжу Юань является персонажем S-ранга. Её атрибут — эфир, а стиль боя — нападение. Чжу Юань наносит проникающие атаки и выполняет роль основного дамагера в команде.

Чжу Юань станет доступна во втором баннере обновления 1.0 вместе с персонажами Николь и Беном. Баннер стартует 24 июля в 12:00 по серверному времени.

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