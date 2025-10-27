В Zenless Zone Zero вернется событие "Регулярная зачистка: продвинутые награды"

Разработчики Zenless Zone Zero анонсировали возвращение события “Регулярная зачистка: продвинутые награды”. Игроки будут получать за прохождение удвоенные награды. Ивент стартует 29 октября и продлится до 3 ноября 2025 года.

Для участия необходимо выполнить два условия: начать прохождение интермедии главы 2 первого сезона и открыть доступ к режиму “Регулярная зачистка”. После этого игроки смогут воспользоваться преимуществами события.

В течение всего периода события за прохождение любых уровней прокси будут получать двойное вознаграждение в виде драйв-дисков — ключевой экипировки для персонажей. Особенностью ивента является ежедневное ограничение: каждый день будет доступно по 2 испытания с двойными наградами.

Это уже не первое появление события в игре — аналогичный ивент проводился ранее и получил положительные отзывы сообщества. Возвращение двойных наград позволит игрокам быстрее прокачивать своих персонажей и получать необходимое снаряжение для прохождения сложного контента.