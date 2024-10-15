Яркие танцы Бернис Уайт в новом трейлере Zenless Zone Zero

Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили персонажу Бернис Уайт, но вместо привычных геймплейных сцен зрителям предложили яркие танцы.

Бернис — лимитированный агент-аномалист S-ранга, специализирующийся на огненном уроне. Она известна своей беззаботной и веселой натурой, а также страстью к созданию коктейлей. Эта девушка — настоящая душа компании, готовая развлекать даже самых серьезных эфириалов, предлагая им выпить с ней пару стаканчиков.

Zenless Zone Zero — это бесплатный экшен в аниме-стиле, доступный для PC, PS5 и мобильных устройств на Android и iOS.