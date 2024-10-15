Яркие танцы Бернис Уайт в новом трейлере Zenless Zone Zero

Новый трейлер Zenless Zone Zero посвятили персонажу Бернис Уайт, но вместо привычных геймплейных сцен зрителям предложили яркие танцы.
Бернис — лимитированный агент-аномалист S-ранга, специализирующийся на огненном уроне. Она известна своей беззаботной и веселой натурой, а также страстью к созданию коктейлей. Эта девушка — настоящая душа компании, готовая развлекать даже самых серьезных эфириалов, предлагая им выпить с ней пару стаканчиков.
Zenless Zone Zero — это бесплатный экшен в аниме-стиле, доступный для PC, PS5 и мобильных устройств на Android и iOS.
кто в это дерьмо играет ?
Не знаю как у вас , но у меня это дикий кринж вызывает ( танцы все эти )
Ёмаё, ну и кринж. Хойовёрсы как обычно "шарят" за молодёжный движ.
Это всё равно лучше поделок от EA и Ubisoft.
Никакие танцы уже не вернут меня в игру. За два месяца игры, она сильно наскучила и потерялся смысл в нее играть.
Не затянула меня даже после своего запуска: заметные подписания в бою, не помню, были ли заикания в кат-сценах, геймплей боя - тык-тык моба/босса, пока за не понизится, нанося при этом смехотворно низкий урон. А камнем преткновения стало то, что я увидела в игре местный аналог реликвий и артефактов из Гейшита. Качать эту хню снова, после того как я раньше играла в Стар Рейд, ещё до выхода Генерала и остальных, ибо сюжет ещё не продолжили, мне было реально в лом, и игру я удалила. При всём уважении к МыХ..йло, система прокачки реликвий/артефактов в их играх, да и в других, где есть данная система (да-да, я про Solo Leveling: Arise, который играла и который NetMarbles гробят) - полное гуано.
Я не наблюдал зависания на компе и телефоне, в плане плавости все нормально. И прокачка амплификаторов с драйв дисками меня не калили, потому что я не играл ни в геншин, ни в хонкай. В один момент ко мне пришло осознание, что я играю в игру не ради самой игры, а ради сраных круток. После этого я решил завязать с игрой.
Ну, если брать гача-игры с сюжетом и геймплеем. То лучше уже поиграть в Fate/Gand Order, Arknights, Azure Lane, Path Of Nowhere. В общем, выбрать есть с чего. А если брать именно клоны Гейшита. То уж лучше обратно в Tower Of Fantasy сыграть. Тот же Гейшин, только ММО-элементы сделаны лучше. Хотя, я хз, что у игры сейчас. Я бы может и играла бы в неё снова. Только меня там не прокачка местных артефактов напрягает, хотя, раньше была чит-таблица, работает ли она сейчас? Хз. А то, что надо будет снова всю карту на 100% зачищать, чтобы удовлетворить внутреннего перфекциониста. А мне лень, так как там не знаю как сейчас, а раньше было так: первая планета, свой остров, вторая планета с городом, если правильно помню, город был ещё в придачу - отдельной картой со своими приколами и фишками. Так что, просто надоест потихоньку исследовать карты, чтобы собрать бесплатные крутки с сундуков. А, ну, и ещё лень зачищать карты потому, что некоторые сундуки на новом персонаже в первый день не заберёшь, это раз. Два - там есть такие сундуки, которые скрыты за головоломками, и без интерактивной карты и/или просмотра видео в Ютубе, не поймёшь сам, как получить крутку. Помню, когда играла раньше ещё с ЗБТ, были там такие сундуки с крутками, где я несколько дней голову ломала над тем, как достать. А некоторые крутки скрыты так, что ты их можешь просто тупо, пропустить.
Серьёзно? Если ты не отсталый лудоман, играющий онли на мобиле, то эти гачи с самым пососным геймплеем эвер уровня какой-нибудь инди-параши.