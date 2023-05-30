Создатели Warhammer 40,000: Gladius показали геймплейный трейлер 4X стратегии Zephon

YouTube-канал IGN представил геймплейный трейлер 4X стратегии Zephon от разработчиков Warhammer 40,000: Gladius.
Zephon должны выйти на ПК в конце этого года.
Человечество нерешительно делает первые шаги. Практически ничего не осталось от мира, каким мы его знали - города, леса, моря, горы - всё стало неизведанным. Жуткие мутировавшие животные охотятся стаями в уродливых лесах. Обветшавшие боевые роботы бессознательно бредут через руины, их датчики и логические центры повреждены. Инопланетные солдаты, когда-то невероятно могущественные, прячутся под обломками своих кораблей, моля нерадивых богов о спасении.
Gladius 2, но не в сеттинге Вахи, что бы GW денюжку не платить.