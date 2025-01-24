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об игре
ZeroSpace 2025 г.
Стратегия, Инди, RTS, Научная фантастика
5.8 6 оценок

Доступна демоверсия ZeroSpace - космической RTS

bohdan2015
Новости

С 24 по 31 января доступна демоверсия ZeroSpace для всех желающих!

Вот доступные режимы игры:

  • Кампания: сыграйте в одиночную игру «Пролог» с двумя полноценными миссиями!
  • Галактическая война: играйте в кооперативном или одиночном режиме — выбирайте командира, повышайте уровень и помогите своей фракции продвинуться к галактическому завоеванию!
  • Режим выживания: объединитесь с другом или ИИ и проверьте, как долго вы сможете продержаться против бесконечной орды...
  • Схватка против ИИ на 11 уровнях сложности!
  • Рейтинговые сражения: 1 на 1, 2 на 2, все против всех
  • Пользовательские игры: играйте с друзьями и ИИ или против них!
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