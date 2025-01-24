Доступна демоверсия ZeroSpace - космической RTS

С 24 по 31 января доступна демоверсия ZeroSpace для всех желающих!
Вот доступные режимы игры:
- Кампания: сыграйте в одиночную игру «Пролог» с двумя полноценными миссиями!
- Галактическая война: играйте в кооперативном или одиночном режиме — выбирайте командира, повышайте уровень и помогите своей фракции продвинуться к галактическому завоеванию!
- Режим выживания: объединитесь с другом или ИИ и проверьте, как долго вы сможете продержаться против бесконечной орды...
- Схватка против ИИ на 11 уровнях сложности!
- Рейтинговые сражения: 1 на 1, 2 на 2, все против всех
- Пользовательские игры: играйте с друзьями и ИИ или против них!