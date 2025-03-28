VR-версия Zombie Army появится в конце мая

Шутер от первого лица в виртуальной реальности Zombie Army VR выйдет 22 мая на PlayStation VR2, SteamVR, Quest 2 и Quest 3, объявили разработчики Rebellion Developments и XR Games.

Впервые перенося франшизу Zombie Army в виртуальную реальность, игра позволит вам испытать страх, волнение и леденящее кровь напряжение зомби-апокалипсиса через погружение в вашу гарнитуру.

Продолжая историю серии Zombie Army, в Zombie Army VR вы возвращаетесь на поле боя в качестве одного из Охотника за мертвецами, элитного отряда, который охотится на зомби-преступников. Вы будете пробиваться сквозь орды нежити около разбомбленного города Нюрнберг и помогать Герману Вольфу, легендарному лидеру Охотников, найти свою разбросанную семью и сражаться за освобождение Европы от зомби-апокалипсиса.