Разработчики 007: First Light обещают предоставить "опыт Бонда"

Как только IO Interactive объявила о выпуске игры про Джеймса Бонда под названием 007: First Light, реакция была мгновенной: это казалось идеальным сочетанием. Студия, известная по франшизе Hitman, уже научилась работать с такими элементами, как экзотические локации, рискованные миссии по проникновению и даже определенный ироничный юмор — все это также является основой приключений 007.

В интервью Games Radar художественный директор франшизы Расмус Поульсен объяснил, как этот проект представляет собой личный и творческий рубеж для команды:

Бонд был источником вдохновения на протяжении всей моей карьеры в IO. Поэтому во многих смыслах я чувствую, что возвращаюсь домой. Я очень горжусь тем, что мы можем предложить игрокам экшен-шпионскую игру, которая действительно включает в себя все, что ожидают от Бонда. И я думаю, что мы выполняем это обещание.

Поулсен, который уже был арт-директором Hitman 2 и работает в студии со времен Blood Money, также подчеркнул сложность объединения различных граней шпиона на протяжении десятилетий.

Мы хотели, чтобы игрок чувствовал себя рядом с Бондом в этом приключении. С одной стороны, вы управляете им, с другой — испытываете, как он реагирует на мир. Между вами и ним существует забавная двойственность. И, конечно, мы не могли обойти стороной британский юмор, который является неотъемлемой частью персонажа.

IO Interactive обещает, что игра не только будет воспевать наследие Джеймса Бонда, но и представит свежий взгляд, верный стилю элегантного и полного опасностей шпионажа, благодаря которому этот персонаж стал культовым в кино и литературе.

Следующая миссия Джеймса Бонда назначена на март 2026 года: 007: First Light выйдет на ПК и консолях.